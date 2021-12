Châtelet: il traverse au milieu de la route et agresse un automobiliste

Le prévenu n’a pas apprécié la remarque du conducteur, âgé de 73 ans. Il lui a craché au visage, avant de lui mettre une droite dans l’œil.

C’est une agression gratuite, crapuleuse et inacceptable qui a été examinée ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Le 9 août 2020, à la rue de la Station à Châtelet, Saïd est suspecté d’avoir agressé Michel (prénom d’emprunt), 73 ans et occupé à circuler au volant de son véhicule avec son épouse…

Quelques secondes avant les faits, Saïd a traversé la route en dehors du passage pour piétons. "Il a signalé la dangerosité du comportement du prévenu. Ce dernier lui a répondu en lui crachant au visage. La victime s’est stationnée sur le côté pour alerter la police", confirme la substitute Dutrifoy. Et c’est à ce moment-là que Saïd en a profité pour en rajouter une couche. "Il est arrivé, a profité de la fenêtre ouverte pour porter un coup de poing à l’œil gauche du septuagénaire."

"Je n’ai rien fait"

Malgré les éléments présents dans le dossier, Saïd conteste fermement être l’auteur de l’agression. "Je suis sorti d’un magasin et on m’a arrêté. On m’a dit que c’était moi parce que j’étais habillé en kaki et que je n’étais pas loin des lieux", explique le prévenu. Pourtant, Saïd a été formellement reconnu sur un panel photo reprenant neuf personnes différentes, par Michel et son épouse. La description physique correspond également au physique de Saïd. "Ce sont des photos qui datent d’il y a 20 ans. On m’a déjà confondu avec quelqu’un d’autre par le passé."

Une peine de 18 mois de prison, avec un sursis probatoire, est requise. Jugement le 10 janvier prochain.