Xavier répond à votre question météo: y aura-t-il du brouillard matinal?

La question du jour à Xavier Ponsard est celle de Viviane, de Libramont: "Salut Xavier, y aura-t-il du brouillard mardi matin pour quand je vais partir au boulot?" Xavier répond et donne ses prévisions.

Salut Viviane. Malheureusement, oui, il y aura du brouillard. Surtout en Ardenne et en Hautes Fagnes. Soyez prudent si vous prenez la route en matinée, car le brouillard pourra même être givrant en général au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, les nuages bas seront plus localisés et moins épais.

Là où le brouillard ne sera pas présent, on pourra dès le matin profiter d’un ciel plutôt dégagé notamment du côté de Bruxelles, Wavre et de Mons avec quelques champs de nuages, mais qui seront totalement inoffensif.

Ensuite, la grisaille se dissipera partout et on retrouvera un soleil qui deviendra généreux avec de beaux coins de ciel bleu. Vous l’aurez compris, pas besoin de prendre le parapluie pour sortie ce mardi.

Les températures ne vont pas vraiment évoluer par rapport à ce lundi avec des maxima de 1°C sur les hauteurs, 3 à 4°C dans le centre et jusqu’à 5°C au littoral.

Une nouvelle perturbation

La nuit prochaine, on aura à quelques heures près, le même scénario que nous avons connu en ce début de semaine. Une nouvelle perturbation arrivera à nouveau depuis le nord-ouest. Elle progressera vers les hauteurs. On récupéra un temps plus sec en fin de nuit. Au passage de la perturbation, le vent se renforcera au secteur sud. Les rafales pourront atteindre les 60 à 75km/h.

Pour la journée de ce mercredi, on conservera un temps calme et sec avec un ciel de traîne entre des nuages et des éclaircies qui alterneront. Au niveau du mercure, les températures seront en hausse entre 3 et 8°C l’après-midi.

À partir de jeudi, la dépression située sur le nord des Îles Britanniques glissera sur notre pays. Du coup, le temps va se dégrader avec de faibles averses qui pourront circuler sur le pays. La pluie pourra localement se transformer en neige principalement sur les hauteurs Ardennaises et des Hautes Fagnes.