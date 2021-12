De Patrick Dupond au Grand Jojo: 20 décès marquants de 2021

De nombreuses personnalités nous ont quittés cette année. Dernier au revoir à ces chanteurs, acteurs, sportifs, politiciens, alors que 2021 se referme.

1. Patrick Dupond

Le 5 mars, l’ex-danseur étoile Patrick Dupond décède des suites d’une "maladie foudroyante" à seulement 61 ans.

Étoile à l’Opéra de Paris, il a également connu une carrière à la télévision en participant à des téléréalités et en devenant juré dans l’émission "Danse avec les stars" sur TF1 en 2018.

+ LIRE AUSSI | Décès de l’ex-star française de la danse Patrick Dupond

2. Patrick Juvet

Le 1er avril, les fans de disco et de chanson française étaient en deuil avec le décès de Patrick Juvet. À 70 ans, le chanteur suisse, qui résidait à Paris, avait retrouvé inanimé dans un appartement à Barcelone.

Star du disco, on lui devait notamment le légendaire "Où sont les femmes?", sorti en 1977 et composé avec Jean-Michel Jarre, ou encore "I Love America" et "Les Bleus au cœur".

3. Le prince Philip

Le 9 avril, l’époux de la reine Elizabeth II est décédé à l’âge de 99 ans, au château de Windsor. Réputé pour son fort caractère mais aussi pour ses gaffes, le duc d’Édimbourg aurait fêté ses 100 ans le 10 juin dernier.

Né à Corfou en 1921 avec les titres de prince de Grèce et du Danemark, le prince Philip a battu en 2009 le record de longévité des conjoints de monarques britanniques détenu par Charlotte, épouse de George III. Il s’était marié en 1947 avec Elizabeth, avec qui il a eu quatre enfants: Charles, Anne, Andrew et Edward.

4. Bernard Madoff

Le 14 avril, Bernard Madoff, auteur de la plus grande escroquerie financière de l’histoire, à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, meurt à 82 ans dans le pénitencier de Caroline du Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison.

Début 2009, l’homme issu d’une famille juive modeste du quartier new-yorkais du Queens a avoué qu’il avait mené pendant des années la plus grande fraude pyramidale de l’Histoire. Il avait ainsi récolté environ 65 milliards de dollars avec son fonds d’investissement fondé en 1960. Parmi ses victimes figurent de nombreuses personnalités telles que le réalisateur Steven Spielberg et l’acteur Kevin Bacon.

5. Helen McCrory

Le 16 avril, la série "Peaky Blinders" était orpheline de la charismatique Polly Gray, la tante du clan Shelby jouée par l’actrice britannique Helen McCrory, décédée d’un cancer à l’âge de 52 ans.

Apparue pour la première fois au cinéma dans un petit rôle dans "Entretien avec un Vampire" après avoir commencé sa carrière à la télévision, Helen McCrory avait également incarné Narcissa Malfoy dans les derniers films de la saga Harry Potter et joué dans "Skyfall", dans la saga James Bond, en 2012.

+ LIRE AUSSI | Décès de l’actrice britannique Helen McCrory

6. Yves Rénier

Le 24 avril, l’inoubliable interprète du "Commissaire Moulin" pendant plus de 25 ans sur TF1, Yves Rénier, est décédé à 78 ans, après avoir marqué le petit écran comme réalisateur également, avec des téléfilms à succès inspirés de faits divers.

Né le 29 septembre 1942 à Berne (Suisse), fils de l’acteur français Max Régneier et d’une mère anglaise, Yves Rénier a commencé sa carrière au cinéma en 1961 dans "Le Comte de Monte-Cristo" de Claude Autant-Lara. Après cette première expérience, il enchaîne péniblement plusieurs films sans connaître de véritable succès.

C’est en 1965 qu’il rencontre le succès public dans la mini-série "Belphégor" de Claude Barma, où il partage l’affiche avec la chanteuse Juliette Gréco. Il jouera également dans la série "Les Globe-trotters" (1966), où il est aux côtés de l’acteur Edward Meeks, un aventurier qui fait le tour du monde avec ses économies.

Mais c’est le personnage de "Moulin" qui lui a offert la notoriété.

+ LIRE AUSSI | Décès du comédien Yves Rénier, le commissaire Moulin

7. Michel Fourniret

Surnommé "l’ogre des Ardennes", Michel Fourniret est décédé le 10 mai, à l’âge de 79 ans. Le tueur en série français avait été déclaré coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001 et condamné à la perpétuité incompressible. Il avait de nouveau été condamné à perpétuité en 2018 pour un assassinat crapuleux lié au trésor du gang des postiches.

Le tueur en série a avoué en mars 2020 sa responsabilité dans la mort d’Estelle Mouzin, fillette de 9 ans disparue en 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne), dont le corps n’a pas été retrouvé à ce jour malgré d’intenses fouilles récentes dans les Ardennes.

+ LIRE AUSSI | Notre dossier sur la mort de Michel Fourniret

8. Barbara Mertens

Le 4 juin, une voix de Bel-RTL s’éteignait: Barbara Mertens, rédactrice en chef, décédait d’un cancer du col de l’utérus à seulement 53 ans.

Journaliste à Bel-RTL depuis 1996, elle était devenue cheffe des informations en 2003 avant de devenir rédactrice en chef en 2009.

Tous saluaient une femme intelligente, rigoureuse, curieuse et bourrée d’humour.

+ LIRE AUSSI | Barbara Mertens, le journalisme chevillé au corps

9. Marc Goblet

Le 16 juin, Marc Goblet, député socialiste et ancien secrétaire général de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), est décédé à l’âge de 64 ans.

C’est le 3 octobre 2014 que Marc Goblet se fait connaître du grand public, au-delà de sa région liégeoise, lorsqu’il succède à Anne Demelenne au poste de secrétaire général de la FGTB pour un mandat de quatre ans. Il prend alors la tête du syndicat socialiste huit petits jours avant l’entrée de Charles Michel au 16, rue de la Loi.

Son opposition farouche à la politique de la coalition suédoise ancrée à droite et son franc-parler – allié à une pointe d’accent liégeois – allaient faire de lui la voix de la contestation et le champion à l’applaudimètre dans les rassemblements syndicaux.

10. Odette Paris

Le 13 juillet, Bel-RTL était à nouveau en deuil avec le décès d’Odette Paris.

Cette "grande voix de Bel-RTL" avait débuté comme speakerine sur Télé Luxembourg dans les années 60. Elle était depuis lors devenue spécialiste de la musique classique pour la station radio privée.

11. Jean-Yves Lafesse

Le 23 juillet, l’humour français perdait Jean-Yves Lafesse. Né à Pontivy (Morbihan) en 1957, ce précurseur des gags par caméra cachée et des canulars téléphoniques souffrait de la maladie de Charcot.

L’artiste – Jean-Yves Lambert de son vrai nom – avait débuté à la radio dans les années 1980, au moment de l’éclosion des radios libres. Repéré par les télévisions publiques comme privées, sa carrière était lancée quelques années plus tard.

12. Franck Berrier

Le 13 août, Franck Berrier, ancien joueur du Standard de Liège, de Malines, Zulte Waregem et d’Ostende, décédait inopinément à l’âge de 37 ans. Le Français, formé à Caen, a été victime d’un arrêt cardiaque.

Le "Petit Général", qui avait justement arrêté sa carrière pour des problèmes cardiaques, était largement plébiscité pour son comportement sur et en dehors des terrains.

13. Gerd Müller

Le 15 août, la légende du football allemand Gerd Müller décédait à l’âge de 75 ans.

Surnommé le "Bombardier de la nation", il avait marqué 566 buts en 607 matches sous le maillot bavarois, avec un record de 365 buts en Bundesliga dont il fut le meilleur buteur à sept reprises.

Avec le Bayern, qu’il avait rejoint en 1964, Gerd Müller, Ballon d’Or en 1970, a gagné trois fois la Coupe d’Europe et une fois la Coupe des Vainqueurs de Coupe, quatre titres de champion d’Allemagne et autant de Coupe d’Allemagne.

Après sa retraite sportive en 1981, il avait sombré dans l’alcool et la dépression. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis de nombreuses années.

14. Raoul Cauvin

Le 20 août, Les Tuniques Bleues, l’Agent 212, Natacha et les Femmes en blanc étaient orphelins de Raoul Cauvin. Le scénariste belge est décédé à l’âge de 82 ans.

C’est en 1968 que "l’homme aux cinquante millions d’albums" avait lancé, avec Louis Salvérius, Les Tuniques Bleues, une bande dessinée d’humour sur fond de guerre de Sécession qui deviendra l’un des best-sellers absolus de Dupuis, avec plus de quinze millions d’exemplaires vendus en français et d’innombrables traductions à travers l’Europe.

15. Wilfried Van Moer

Légende du Standard et des Diables Rouges, Wilfried Van Moer est décédé le 24 août, à l’âge de 76 ans. Le "Petit Général", a marqué de son empreinte le football belge des années 60 et 70, remportant trois fois le Soulier d’Or en 1966, 1969 et 1970.

C’est au Standard, où il est arrivé en 1968, que ‘Kitchie’va écrire la plus belle page de sa carrière. Il est sacré champion de Belgique trois années d’affilée (1969, 1970 et 1971), pour ce qui reste à ce jour l’unique triplé de l’histoire des Rouches, et remporte encore deux fois le Soulier d’or, en 1969 et 1970.

16. Jean-Paul Belmondo

Le 6 septembre, l’acteur Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma français, est décédé à l’âge de 88 ans. L’interprète aux 80 films laisse derrière lui des rôles inoubliables, jeune premier la cigarette au bec dans "A bout de souffle", pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans "Le Guignolo".

Dans les mémoires, c’est le Bébel au sourire ravageur, nez de boxeur et gouaille inimitable, qui restera.

1998, Jean-Paul Belmondo revient sur sa rencontre avec Jean-Luc Godard et son rôle dans "À bout de souffle" qui lança véritablement sa carrière. Il explique qu’à sa sortie ce film ne faisait pas l'unanimité, ce qui ne l’empêcha pas de collaborer à plusieurs reprises avec Godard. pic.twitter.com/CcqnOCBJw7 — Ina.fr (@Inafr_officiel) September 6, 2021

17. Julos Beaucarne

Le poète et chanteur Julos Beaucarne est décédé le 18 septembre à l’âge de 85 ans. L’auteur-compositeur-interprète était devenu un ambassadeur de la culture wallonne et avait derrière lui une riche carrière de plus 50 ans. Il vivait à Tourinnes-la-Grosse, en Brabant wallon, depuis de longues années.

Il nous avait accordé une interview en 2012:

+ LIRE AUSSI | Le chanteur Julos Beaucarne est mort à l’âge de 85 ans

18. Bernard Tapie

Bernard Tapie est décédé le 3 octobre à l’âge de 78 ans. L’homme d’affaires et ancien président de l’OM souffrait depuis 2017 d’un cancer de l’estomac.

Grande gueule, super-vendeur, charmeur mais aussi chelou plusieurs fois condamné, Bernard Tapie aura focalisé des sentiments très contrastés lors de ses multiples vies parallèles.

19. Arlette Vincent

Le 21 octobre, Arlette Vincent, ancien visage de l’émission de la RTBF "Le Jardin extraordinaire", est décédée. Avant d’être la voix et le visage du Jardin Extraordinaire, Arlette Vincent a été speakerine, débutant au moment de l’Exposition universelle de 1958.

Elle qui a dit être arrivée à la RTBF un peu par hasard a aussi présenté d’autres émissions: Contraste, Magazine F, La Preuve par Quatre et Cinéscope.

Elle était devenue en 1965 la présentatrice du Jardin extraordinaire, jusqu’en 1981. Elle y était ensuite revenue de 1985 à 1991.

20. Le Grand Jojo

Le 1er décembre, le Grand Jojo, icône du folklore belge avec ses nombreuses chansons légères au fil des décennies, est décédé.

L’auteur de multiples chansons d’ambiance, Le Grand Jojo, ou "Lange Jojo" en néerlandais, de son vrai nom Jules Jean Vanobbergen, était né à Bruxelles le 6 juillet 1936.

"E viva Mexico", sorti en 1986 à l’occasion de l’épopée des Diables rouges à la Coupe du Monde au Mexique reste l’un de ses tubes incontournables.