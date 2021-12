Flémalle: la Grand'route toujours pas rouverte...

La météo a perturbé la fin des travaux... Ouverture espérée ce vendredi en fin de journée.

Le 10 novembre dernier, non sans un certain soulagement, nous annoncions la réouverture imminente de la Grand'route à Flémalle. On peut clairement parler de soulagement sachant que ces travaux, réalisés sur une partie de la Grand'route dans le cadre de la revitalisation du centre de Flémalle, ont été lancés en août 2019...

Dès le départ, il avait été annoncé que ce chantier s'étalerait jusque fin 2021... Un chantier programmé par phases et qui, au fil de l'évolution, n'a pas manqué d'enquiquiner tant les riverains que les commerçants ou usagers amenés à emprunter cet axe central de Flémalle... Depuis plusieurs semaines, c'est le dernier tronçon, compris entre la rue Doneux et le carrefour à hauteur de la rue du Village, qui est fermé à la circulation. Et selon ce qui avait été annoncé, elle aurait dû être rétablie au tout début de ce mois de décembre. Force est de constater que ce n'est pas le cas...

"Malheureusement, les conditions météo n'ont pas permis la réalisation des derniers travaux nécessaires à l'ouverture de la circulation", indique le service des travaux de la commune de Flémalle.

Quelques travaux devaient donc encore être finalisés, à commencer par le revêtement hydrocarboné du côté de l'entrée des magasins Aldi/Lidl, avant de pouvoir réenvisager la réouverture de ce tronçon. Il convient également de procéder à la pose de la signalisation et à la mise en service de l'éclairage public

Si bien que la nouvelle échéance a été fixée à ce vendredi 10 décembre, en fin de journée...

Le service des travaux précise que d'autres interventions n'ont pu être réalisées en raison de la météo mais que celles-ci pourront être exécutées ultérieurement après la réouverture de la voirie. Cela concerne les marquages routiers (par demi-chaussée, dès que la météo le permettra), le mobilier urbain, l'enlèvement d'un ancien poteau en béton (annoncé pour le 17 décembre) et des plantations (en janvier).