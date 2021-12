Grippe aviaire: nouveau foyer en France, zone de surveillance au-delà de la frontière belge

Afin de prévenir toute diffusion du virus au-delà de ce foyer, l’abattage des animaux d’un élevage a débuté ce lundi.

Un nouveau foyer de grippe aviaire a été découvert au cours du week-end dans un élevage du Nord, dont les animaux doivent être abattus, a annoncé lundi la préfecture, dix jours après un premier cas dans un élevage français dans ce même département.

"Ce week-end, un nouveau foyer d’influenza aviaire a été découvert sur la commune de Winnezeele", écrit la préfecture du nord dans un communiqué.

Afin de prévenir toute diffusion du virus au-delà de ce foyer, l’abattage des animaux de l’élevage débute lundi, avant une désinfection du site, poursuit la préfecture. Une zone de protection (3 km autour du foyer) et une zone de surveillance (10 km) ont également été instituées.

La Flandre occidentale en zone de surveillance

Cette zone de 10 km s’étend en partie en Flandre occidentale et se superpose à certains endroits à la zone déjà délimitée en raison de la contamination identifiée à Warhem fin novembre, précise, côté belge, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Des mesures supplémentaires sont donc désormais d’application dans certaines parties des communes de Alveringem et Poperinge, et ce aussi bien pour les éleveurs professionnels que pour les particuliers.

"Deux autres suspicions d’influenza aviaire, dans des élevages situés dans les zones de surveillance et de protection instaurées, sont en cours d’investigation", indique le communiqué de la préfecture.

Après avoir été repérée parmi les oiseaux sauvages et dans quelques basses-cours françaises, la grippe aviaire avait été identifiée le 26 novembre dans un élevage de poules pondeuses de la commune de Warhem (Nord).

Ce premier cas dans un élevage avait à nouveau fait perdre à la France son statut "indemne" d’influenza aviaire, qu’elle venait de retrouver le 2 septembre.

Contactée par l’AFP, la préfecture n’a pas fourni de précisions sur le nouvel élevage touché et le type de virus identifié. Sur l’élevage de Warhem, il s’agissait du virus H5N1, avait précisé le ministère.

Depuis début août, "de nombreux foyers d’influenza aviaire ont été détectés dans la faune sauvage ou dans des élevages en Europe notamment au bord de la mer du Nord et de la mer Baltique. Ces derniers mois, les autorités sanitaires de nombreux États membres (Pays-Bas, Allemagne, Italie, ...) ont notifié des foyers dans les élevages de volailles (dindes et poulets de chair, poules pondeuses)", résume le ministère de l’Agriculture sur son site internet.