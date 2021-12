Genk se sépare de John van den Brom

Jupiler Pro League: l’histoire entre le Racing Genk et son entraîneur John van den Brom est terminée.

Genk s’est séparé lundi de l’entraîneur John van den Brom. Le Néerlandais de 55 ans dirigeait le club depuis novembre 2020. Actuellement huitième du championnat, Genk n’a plus gagné depuis le 31 octobre et un large succès 2-6 à Zulte Waregem.

"La direction du club a pris cette décision car les résultats ne sont pas en adéquation avec les qualités du noyau des joueurs et avec les ambitions que nous avons affichées ensemble cette saison", a écrit le club limbourgeois dans un communiqué. Glen Riddersholm et Domenico Olivieri se chargeront de la gestion sportive au quotidien, a encore indiqué Genk.

Arrivé à Genk en novembre 2020, après le départ de Jess Thorup, Van den Brom avait mené les Limbourgeois à la conquête de la Coupe de Belgique et à la deuxième place en Jupiler Pro League.

En ayant conservé ses cadres, Genk pouvait se montrer ambitieux cette saison. Mais les Limbourgeois ont commencé par une élimination au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Reversés en Europa League, avec 5 points en cinq rencontres, ils ont encore un espoir de passer l’hiver européen. En championnat, le club pointe en huitième position, avec 22 unités et voit progressivement la quatrième place, qualificative pour les Champions play-off, s’éloigner.

Genk se trouve dans une spirale négative: depuis cette victoire à Zulte Waregem le 31 octobre, il a enchaîné sept rencontres sans s’imposer, avec deux partages en Europa League, deux partages et deux défaites en championnat et une élimination après prolongations en Coupe de Belgique. Le partage de dimanche à Malines a été fatal à Van den Brom.

Il s’agissait de la deuxième expérience en Belgique pour l’entraîneur néerlandais, passé par Anderlecht entre juillet 2012 et avril 2014, raflant un titre de champion au passage. Dans sa carrière d’entraîneur, Van den brom s’est aussi occupé des jeunes de l’Ajax Amsterdam et a dirigé AGOVV, l’ADO La Haye, Vitesse, l’AZ et Utrecht.

Genk affrontera le Rapid Vienne jeudi lors de la dernière journée de la phase de groupes de l’Europa League. Pour se qualifier, le vainqueur de la Coupe de Belgique a besoin d’une victoire conjuguée à une défaite du Dinamo Zagreb - qui compte deux points de plus - sur la pelouse de West Ham.