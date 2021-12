R2A: Les Natoyennes empochent le derby du Condroz à Ciney (photos)

En série A de Régionale 2 féminine, tout comme en série B, le week-end de la Saint-Nicolas offrait un derby namurois. Et, plus précisément, 100% condrusien, entre les voisines cinaciennes et natoyennes. Voici les photos de la rencontre.

Le duel entre Ciney et Natoye est toujours très attendu par les basketteuses condrusiennes. Ce dimanche, il a tourné en faveur des Jaunes, sans doute portées par un peu plus d’expérience que dans les rangs des Bleues. Il n’empêche, malgré une entame de match dominée par les Natoyennes, la rencontre n’a pas été à sens unique tout du long puisque les deux équipes se sont retrouvées à 24-25 à la pause après avoir même vu Ciney passer devant l’espace de quelques secondes. En deuxième période, les filles de Louis Crevits ont repris leur avance avant de la gérer intelligemment.

Savoir rentrer dans le match

" Nous avons très mal entamé la partie, ce qui nous a obligées à courir après le score tout au long de la rencontre, relève la Cinacienne Constance Beguin. Même si nous recollons un peu avant la mi-temps, il y a un certain épuisement du groupe et il sera donc important de rentrer directement dans le match à l’avenir. Malgré tout, je pense que nous pouvons être fières de notre prestation dans ce derby."

Un beau bulletin

Tiffany Leroy, la pivot de Natoye confirmait: "Sur la rencontre, je pense que ce sont notre mental et notre expérience qui ont fait la différence. Un derby n’est jamais facile à jouer mais notre groupe est homogène avec des jeunes qui courent et des filles plus expérimentées. Nous avons proposé un match collectif et ce nouveau succès nous permet de tirer un très bon bulletin de notre début de saison."

Ciney B 48 – Natoye 58

4-18, 20-7, 10-17, 14-16

CINEY: Beguin C. 18 (1x3), Beguin O. 8, Laloux 3 (1x3), Lichtherte 2, Delveaux, Legros 4, Balthazar 3, Dachelet 10.

NATOYE: Demoulin C. 2, Jacques 4, Demoulin L. 7, Dehon 6, Kurbau 2, Binamé 11, Gilkinet, Lambert, Bouchat 5 (1x3), Arts 4, Leroy 14 (2x3), Bernard 3 (1x3).