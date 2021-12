Finalement, "Frasnes les Flocons" est annulé!

Après avoir confirmé avec force le maintien de l’événement, voilà quelques jours, les organisateurs des activités liées à la fête de la Nativité à Frasnes-lez-Buissenal font marche arrière. "Frasnes les Flocons" est annulé, ou plutôt "reporté à 2022" selon les organisateurs.

"Suite à l’évolution sanitaire dans les hôpitaux et les écoles, la sécurité et la santé des citoyens restant la priorité absolue, les différents intervenants de l’organisation en concertation avec l’Administration communale ont finalement pris avec sagesse mais non sans regret, la décision d’annuler le village de Noël “Frasnes les Flocons”" indique un court communiqué transmis ce lundi après-midi.

"Celui-ci était prévu du 15 au 19 décembre avec notamment une patinoire et un programme convivial alléchant."

"Les organisateurs espèrent que l’événement puisse enfin avoir lieu l’année prochaine dans des conditions normales et propices aux festivités."

On imagine que telles difficiles décisions tomberont encore en d’autres lieux durant les prochains jours.