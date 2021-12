Covid: premiers cas du variant Omicron détectés en Russie

Le variant Omicron continue de se propager dans le monde. Cette fois, c’est en Russie qu’il a été détecté.

La Russie a détecté ses deux premiers cas du variant Omicron du coronavirus chez deux voyageurs qui revenaient d’Afrique du Sud, a annoncé lundi l’agence sanitaire Rospotrebnadzor.

"Le variant Omicron a été confirmé (...) chez deux patients ayant reçu un test PCR positif durant les premières 24 heures après leur placement en observation", a indiqué l’agence dans un communiqué.

Selon Rospotrebnadzor, tous les voyageurs revenant d’Afrique du Sud et de pays limitrophes, où a été détecté ce nouveau variant fin novembre, sont testés à leur arrivée et placés dans des lieux d’observation dédiés.

Pour l’heure, dix de ces voyageurs ont été testés positifs au Covid-19, précise Rospotrebnadzor, des analyses étant en cours pour identifier les variants en cause.

Au début de l’automne, la Russie a été frappée durement par une nouvelle vague de coronavirus due au variant Delta, flambée facilitée par la méfiance de la population à l’égard des vaccins.

Le pays dispose de plusieurs vaccins de sa propre conception, dont Spoutnik V, mais seuls 40,3% des 146 millions de Russes sont complètement immunisés à ce jour, selon le site spécialisé Gogov.

Le bilan total de la pandémie s’établissait dans le pays à plus de 520.000 morts fin octobre, selon l’agence des statistiques Rosstat.

Si le pays ne bat plus actuellement de records quotidiens de contaminations et de décès, les chiffres restent élevés avec 32.136 nouvelles infections et 1.184 morts recensés lundi selon le gouvernement.