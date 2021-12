Les premières images de l’épisode spécial de la saga Harry Potter (vidéo)

Le 1er janvier 2022, HBOMax diffusera un épisode spécial de la saga Harry Potter: "Return to Hogwarts". Les premières images de cette retrospective sur le monde de Poudlard ont été diffusées ce lundi 6 décembre par la plateforme de streaming de WarnerMedia.

Vingt ans après la sortie du premier volet de la saga Harry Potter, un épisode spécial réunira Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ronald Weasley), les trois principaux protagonistes de la série, qui évoqueront leurs souvenirs des 8 films consacrés aux aventures du plus célèbre des sorciers.

Mais les autres personnages créés par la romancière J.K. Rowling – qui a été écartée du projet après ses déclarations jugées transphobes sur les réseaux sociaux– seront de retour également: Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malefoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Ombrage), Tom Felton (Drago Malefoy), James et Oliver Phelps (Fred et George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Londubat), Evanna Lynch (Luna Lovegood) et Ian Hart (Quirinus Quirrell).

L’épisode spécial sera diffusé le 1er janvier 2022 sur la plateforme américaine HBOMax. La date de diffusion pour le reste du monde n’a pas encore été précisée.