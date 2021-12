Etterbeek: l’antenne de vaccination locale prolongée jusqu’au 31 mars

Le centre de vaccination locale d’Etterbeek est prolongé à la maison communale. Commune d’Etterbeek via Facebook

Etterbeek renforce son antenne de vaccination locale. Celle-ci sera désormais ouverte tous les jours de semaine jusqu’au 31 mars.

Etterbeek annonce de nouvelles mesures pour doper la vaccination alors que la 4e vague du covid s’est installée à Bruxelles.

Ainsi, la commune de l’est bruxellois annonce qu’elle prolonge son antenne de vaccination locale jusqu’au 31 mars. Dès ce mardi 7 décembre, ce point vaccinal logé dans l’entrée du nouvel hôtel de ville du 31 avenue des Casernes sera ouvert tous les jours.

La dose booster de Pfizer y sera injectée gratuitement à chaque Bruxellois de plus de 18 ans. Le centre opéré en collaboration avec la Cocom accueille aussi les 12 ans et + qui n’ont pas encore reçu 1re ou 2e dose.

La Commune précise encore que le rendez-vous n’y est plus nécessaire, pas plus que la convocation de la Cocom. Carte d’identité et accompagnement des parents pour les 12-15 ans sont nécessaires.