Une maison inhabitable à Schaerbeek en raison d’un violent incendie

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dans la nuit de dimanche à lundi, pour un violent incendie dans une maison, située petite rue L’Olivier à Schaerbeek. Le feu n’a fait aucun blessé mais la maison est inhabitable.

C’est un voisin qui a remarqué l’incendie vers 01h00 et a prévenu les secours. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont constaté qu’il s’agissait d’un incendie de toiture. Les habitants, un homme et son épouse, s’étaient déjà mis en sécurité. La dame avait inhalé de la fumée et a été soignée sur place par les services de secours.

Les pompiers ont réussi à éteindre l’incendie, mais les dégâts sont considérables. La propriété dispose de planchers en bois qui ont été partiellement engloutis par les flammes, et il y a des dommages importants dus à l’eau d’extinction. La maison est donc au moins temporairement inhabitable.

La cause de l’incendie n’est pas encore déterminée.