Il quitte Eupen pour rejoindre Stuttgart

Du changement du côté de l’AS Eupen, où on acte un prochain départ.

Le club eupenois a communiqué ceci en ce 6 décembre:

Le chef du département des finances Florian Frindte quittera l’AS Eupen le 1er février 2022. L’économiste mathématicien, originaire d’Ulm, rejoint le département financier du VfB Stuttgart. Florian Frindte travaille pour l’AS Eupen depuis 2014 et souhaite, après huit ans d’activité à Eupen, saisir la chance de pouvoir travailler pour un club de Bundesliga dans sa région natale de la Souabe.

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen:

"Le départ de Florian Frindte est une grande perte pour la KAS Eupen. Mais en tant que club de talents, nous sommes aussi fiers que l’un de nos collaborateurs ait la chance de continuer sa carrière dans un environnement beaucoup plus grand. Pendant 8 ans, Florian Frindte a fourni jour après jour un travail irréprochable au sein de la KAS Eupen. Grâce à ses compétences, sa collégialité et sa gentillesse, un engagement supérieur à la moyenne ainsi qu’un maximum de loyauté il a contribué à la professionnalisation du club. Pour cela, nous remercions Florian de tout cœur et lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouvel environnement de travail".