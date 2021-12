Un média anglais l'affirme: Eden Hazard pourrait retourner en Premier League dès cet hiver

Le Diable rouge n'a pas disputé la moindre minute de jeu avec le Real Madrid depuis un mois.

Depuis le 28 septembre, le compteur d'Eden Hazard reste bloqué à cinq titularisations avec le Real cette saison. Après cette défaite contre Sheriff Tiraspol en Champions League, le Diable s'est contenté de quatre petites montées au jeu en Liga, pour 51 minutes passées sur le terrain au total.

Un bilan excessivement maigre qui l'empêche de retrouver son meilleur niveau, alors que les blessures semblent le laisser tranquille ces derniers mois. Voilà qui fait forcément naître quelques rumeurs de transfert.

Le Sunday Mirror affirme ainsi que le Real Madrid aimerait beaucoup se débarrasser de l'encombrant salaire du belge. Un départ cet hiver serait bien vu par la casa blanca mais un peu moins par le principal intéressé, qui n'a pas pour habitude de changer d'air en plein milieu de saison.

Qu'à cela ne tienne, deux clubs de Premier League semblent intéressés par les soldes annoncées, puisque la somme de 30 millions d'euros pourrait suffire pour s'offrir l'ancien joueur de Chelsea. West Ham et Everton sont ainsi sur les rangs et pourraient recruter le Brainois sous la forme d'un prêt de six mois avec option d'achat.

Affaire à suivre...