Nainggolan insulté lors du derby: "On m’appelle fils de... alors que j’ai perdu ma mère il y a 10 ans"

L’Anversois a vécu une partie contrastée pour son retour au Beerschot sous les couleurs de l’Antwerp

Dans un derby rude marqué par le retour de Nainggolan contre son ancien club du Beerschot, le Ninja a été raillé par le public local, pendant tout le match, en ressentiment à son passé chez les jeunes du Beerschot et au fait qu’il est un ambassadeur du club.

En plus d’avoir "animé" la rencontre, notamment avec un jet de fumigène dans le kop anversois, certains suporters du Beerschot ont copieusement chahuté Radja Nainggolan.

Les insultes ont motivé le joueur, unique buteur de la rencontre, qui a offert la victoire à l’Antwerp. " Quand vous entendez qu’on vous appelle ‘fils de pute’, alors que vous avez perdu votre mère il y a dix ans... Un peu plus de respect s’impose. Je pense que quelqu’un aurait été très fier et cela me renforce. Je suis content d’avoir fait taire les fans locaux", a raconté le joueur dans De Morgen, ce lundi.