Evans et Rovanperä pilotes principaux, Ogier et Lappi de retour se partagent la 3e Toyota

Le mercato bat de son plein dans le monde du rallye.

Elfyn Evans et Kalle Rovanperä seront les pilotes principaux des nouvelles Toyota hybrides Rally1 engagées sur le championnat du monde des rallyes WRC 2022 pimenté de nouvelles règles, a annoncé l’écurie Toyota Gazoo Racing World Rally Team lors d’une présentation en ligne depuis Tokyo lundi.

Un autre Finlandais, Esapekka Lappi fait lui son retour et partagera la 3e voiture avec le Français Sebastien Ogier. L’octuple champion du monde a décidé de faire un pas en arrière et ne disputera plus une saison complète en WRC, mais a sélectionné quelques rendez-vous à commencer par le Monte Carlo chez lui en janvier (du 21 au 24).

Vice-champion du monde, le Gallois Elfyn Evans, 32 ans, - avec Scott Martin comme copilote - et le jeune Finlandais Kalle Rovanperä, 21 ans, - avec Jonne Halttunen comme partenaire - seront les chefs de file de l’écurie Toyota après avoir prolongé leur collaboration avec le constructeur japonais.

Depuis 2020 chez Toyota, Evans est le plus expérimenté avec 105 rallyes au compteur. Il sera associé à la jeunesse de Rovanperä (39 rallyes à son actif) pour aller chercher un nouveau titre mondial.

Sébastien Ogier, 37 ans, n’aura plus son fidèle copilote Julien Ingrassia à ses côtés. Ce dernier a tiré sa révérence lors du dernier rallye à Monza. Le pilote de Gap, huit fois champion du monde (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), 54 victoires WRC, sera désormais accompagné par Benjamin Veillas, qui a déjà pris part à 41 rallyes. Il n’est donc pas sans expérience et a déjà collaboré, surtout, avec Ogier.

Vainqueur du rallye de Finlande en 2017, Esapekka Lappi - avec Janne Ferm - effectue son retour au sein de l’écurie Toyota, comme troisième pilote.