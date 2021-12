Best of foot local: un pénalty volontairement loupé, un arbitre agressé et 700 supporters

Des cartons, de l’ambiance et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1. Un penalty volontairement raté

En P4 hennuyère, le club de Fleurus et son joueur Faye se sont distingués de la plus belle des manières. Alors que le score était de 1-1 face à Mellet à quelques minutes de la fin, les visiteurs reçoivent un penalty très léger. Mais brillant de fair-play, le joueur fleurusien a décidé de le rater volontairement afin de faire descendre la tension de la rencontre. Bravo!

2. Un contrôle CST qui fait mal

Suite au contrôle des Covid Safe Ticket, de nombreux joueurs de Walcourt ne pouvaient pas disputer la rencontre. Du coup, l’entraîneur n’a pas eu d’autre choix que de faire appel à d’anciens joueurs. Le résultat, vous vous en doutez, ne pouvait pas être brillant et la défaite 12-1 face à Lustin fait mal.

3. Un arbitre agressé

Lors de la rencontre entre Berchem et les Stéphanois, un joueur local s’est fait exclure et a eu la stupide idée d’agresser l’arbitre de la rencontre, comme le signale Rénald Pansaerts, T1 des visiteurs. "L’équipe de Berchem a été très agressive durant la rencontre. À l’annonce de l’exclusion, le joueur s’en prend à l’arbitre. Les choses se sont ensuite envenimées et mon assistante a aussi été touchée." Il reste maintenant à espérer que de grosses sanctions seront prises alors qu’on recherche chaque semaine des arbitres dans pas mal de rencontres.

4. Un quintuplé pour Karagianis

Toujours en P3 du Brabant Wallon, une note bien plus positive sportivement. Lors de la gifle mise par le Kosova Schaerbeek à Walhain B (10-2), l’avant Karagianis a inscrit pas moins de cinq goals dans la rencontre! De quoi faire gonfler ses stats.

5. Une nouvelle règle?

Lors du partage entre Péruwelz B – Meslin GM (2-2), une phase litigieuse a eu lieu dans les derniers instants. Alors que l’arbitre de la rencontre siffle un penalty converti par Plumes, joueur de Péruwelz, le ref juge que des locaux se sont avancés dans la surface. Il annule donc le but et donne un renvoi aux 6 m, argumentant une nouvelle règle. Incrédules, les locaux vont porter réclamation à l’issue de la rencontre.

6. 700 personnes présentes et une panenka!

Dans le derby entre Rochefort et Marloie, on aura tout eu! Sept buts, des cartons et surtout, un public en feu avec pas moins de 700 spectateurs présents pour cette rencontre! Dans une ambiance incroyable, où les deux kops ont chanté ensemble, le joueur de Marloie Pratz a pensé avoir fait le plus dur en permettant au sien de prendre l’avantage sur une sublime panenka. Malheureusement pour, Rochefort est revenu et a même pris les devants en fin de rencontre.

7. Un nouveau maillot à commander

Dans un duel musclé, Bouchibti, l’ailier de Givry, s’est fait déchirer son maillot. Afin de pouvoir continuer la rencontre, le n°11 a dû enfiler la vareuse d’un de ses partenaires, Alima, qui a donc dû rester sur le banc jusqu’à la fin de la rencontre.

8. Pas de match en Province de Liège et Luxembourg

Suite aux mauvaises conditions climatiques, les CP de Liège et du Luxembourg ont décidé d’interdire les rencontres amateurs. Voilà donc pourquoi cette semaine, il y aura moins d’anecdotes croustillantes sur le football provincial que vous chérissez tant.