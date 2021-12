Les premiers pas de la princesse Delphine dans "Danse avec les stars" (vidéo)

La princesse Delphine de Saxe-Cobourg participe à la troisième saison de l’émission "Danse avec les stars", diffusée sur la chaîne néerlandophone Play4.

Ce vendredi, les téléspectateurs de "Danse avec les Stars" ont pu découvrir le casting complet de la troisième saison à laquelle prend part la princesse Delphine.

Pour sa première prestation, la princesse n’a récolté que 22 points, l’avant-dernier meilleur total, mais le jury l’a félicitée pour son "très bon début" et croit en sa marge de progression.

"Les commentaires du jury étaient fantastiques", s’est réjouie la princesse après sa prestation. "J’avais l’impression d’être de retour en école d’art. Cela va beaucoup m’aider à m’ouvrir plus, ce qui est difficile car on se sent vulnérable sur scène. C’est comme si on se déshabillait", a-t-elle expliqué. "Je suis très heureuse, je ne m’attendais pas à ce résultat. Pour moi, c’est un bon résultat. Mais je vais encore m’améliorer", a-t-elle assuré.

La participation de la Princesse se fait au profit de la fondation Make-A-Wish, avec l’objectif de réaliser le rêve d’un petit garçon malade.

Nina Derwael éblouit le jury

La gymnaste belge médaillée olympique fait aussi partie du casting de l’émission. Dernière candidate à passer, Nina a ébloui le jury sur un tango argentin. "En trois saisons, il s’agissait de la meilleure danse d’ouverture", s’est enthousiasmé le jury. Cela promet!