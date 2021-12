Manifestation nationale: les transports publics de la Stib et du TEC perturbés

Les réseaux de transports en commun bruxellois et wallon sont perturbés, lundi matin, en raison de la manifestation nationale prévue en matinée dans la capitale.

La FGTB et la CSC défendront le pouvoir d’achat ainsi que les droits syndicaux dès 10h30 à la gare du Nord.

À Bruxelles, seule la ligne de métro 1 et les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 circulent. Les autres lignes de métro et de tram ne rouleront pas aujourd’hui, indique la société de transports en commun bruxelloise (Stib) sur Twitter. Les lignes de bus 12, 34, 36, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 74, 78, 87, 88 et 95 sont elles exploitées.

🔴 Nationale vakbondsactie: 7 uur

De volgende lijnen RIJDEN:

🚇 METRO 1 (verlengd tot Erasmus)

🚋 TRAM 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92

De andere metro- en tramlijnen rijden vandaag niet.

🚌 BUS 12, 34, 36, 46, 53, 56, 54, 59, 65, 71, 74, 78, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88, 95#mivb pic.twitter.com/4i9J7oiQU4 — STIB-MIVB (@STIBMIVB) December 6, 2021

Des dizaines de lignes TEC impactées

Le réseau du TEC est également perturbé en raison de la manifestation nationale. Des dizaines de lignes sont concernées à travers toutes les provinces. Certains bus ne circulent pas du tout et sur d’autres lignes, des voyages sont supprimés.

Dans les régions du Brabant Wallon et du Luxembourg, la majorité des lignes circule normalement. Des perturbations plus importantes ont lieu dans les régions de Liège-Verviers et de Charleroi ainsi que dans le Hainaut (régions du Centre et de Mons Borinage). Les régions de Namur et du Hainaut Occidental sont également perturbées.

Les 900 circuits de transport scolaire vers l’enseignement ordinaire et spécialisé sont par contre tous assurés.

Les voyageurs peuvent s’informer via la page Facebook du TEC.

Pas de perturbations pour la SNCB

La SNCB ne devrait pas connaître de perturbation spécifique liée à la manifestation nationale, les trains permettant d’acheminer les protestataires vers la capitale. Cependant, la société de chemins de fer a dû supprimer temporairement quelque 120 trains en raison du nombre élevé de contaminations au coronavirus au sein de son personnel.

Des bouchons à prévoir dans la capitale

Des embarras de circulation sont également à prévoir sur la route à Bruxelles, le long du parcours de la manifestation qui mène de la gare du Nord à la gare Centrale, via la Petite Ceinture (R20) et les boulevards centraux. La police de Bruxelles Capitale Ixelles conseille d’éviter ces secteurs.

La Flandre également touchée

En Flandre, environ six lignes de bus et de tram sur dix roulent. C’est la deuxième fois que le système "de continuité du service" est organisé chez De Lijn, une offre de service alternatifs en cas de grève.