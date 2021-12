Arnaud Bodart après le choc wallon : « On n’a même pas eu d’orgueil »

Toujours le premier à assumer ses responsabilités, Arnaud Bodart n’a pas fui les questions après ce choc wallon qui a tourné à la correction.

"Avant tout, cela fait partie de mon boulot de me trouver devant vous. Je suis quelqu’un qui essaie toujours de prendre chaque situation de sorte à m’améliorer."

Lorsqu’on lui fait constater que le Standard a touché le fond, Arnaud Bodart rétorque : "Le problème, c’est que c’est déjà arrivé plusieurs fois et qu’on n’arrive toujours pas à s’en sortir. On a tout ce dont on a besoin mais on n’y arrive pas."

Paradoxalement, le Standard n’a pas manqué son entame de match. "Je pense qu’on a réalisé notre meilleur début de rencontre de la saison mais après le 0-1, on baisse encore la tête. C’est 0-2 à la pause et on se dit qu’il faut impérativement faire 1-2 rapidement mais c’est le contraire qui se passe. On n’a pas montré de fierté, d’orgueil ou même de révolte. Perdre des matchs, cela fait partie du métier. Mais on ne doit certainement pas avoir peur de commettre des erreurs. C’est ce que nous devons absolument changer."