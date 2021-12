Charleroi a un peu s ouffert avant de tout maîtriser

Après une bonne entame, les Liégeois ont sombré. Le Sporting a donné une leçon de maîtrise et d’efficacité.

Charleroi n’avait plus gagné à Sclessin depuis 13 ans et il a su laisser une trace pour l’histoire, hier, en battant le Standard par trois buts d’écart, ce qu’il n’avait jamais réussi à faire. Même si le match n’est pas arrivé à son terme, dans un climat extrêmement tendu, les Zèbres se souviendront longtemps de cette victoire. Une démonstration d’efficacité et de maîtrise collective après un premier quart d’heure plutôt douloureux. À l’image de Nicholson, revigoré par un doublé après une petite période de disette. Avec dix buts, le Jamaïcain a déjà dépassé son total de la saison dernière en championnat (9).

La défaite du Standard, elle, a rappelé un constat, qui devient une litote : le manque d’efficacité offensive et défensive se paie toujours à un moment. Avant l’ouverture du score de Nicholson (22e), l’équipe de Luka Elsner, qui avait fait le choix de titulariser Lestienne et Fai alors que Bokadi était installé derrière Muleka, avait montré des séquences intéressantes. Mais il a toujours manqué la justesse nécessaire, comme souvent ou comme toujours, c’est selon. "Le premier but carolo sort un peu de nulle part et il a modifié à jamais le destin de notre match et notre capacité de réaction, regrettait Luka Elsner. Il nous manque cette étincelle. On a vu la rage devant le but à Charleroi, pas chez nous."

Le juste milieu

Son équipe, de fait, n’a pas su réagir malgré plusieurs occasions nettes, gâchées ou sorties par Koffi. Elle a ensuite été très ennuyée par le triangle axial de Charleroi formé par Ilaimaharitra, Zorgane et Morioka. "J’ajouterais Gholizadeh, avec qui la complémentarité s’améliore de match en match", soulignait Edward Still, dont l’entrejeu a, au fil des minutes, mangé celui des Liégeois, probablement en partie affaibli par la carte jaune précoce de Bastien et la fougue pas toujours maîtrisée de Raskin. "Le plan de jeu était d’abord de positionner un bloc plus bas, avec un entrejeu plus fourni parce qu’on savait qu’on pouvait leur faire mal dans leur contre-pressing", partageaient Kayembe et Nicholson. Cela a fonctionné. Et Charleroi a su jongler entre les périodes avec et sans ballon, en faisant mal aux bons moments à une défense liégeoise trop souvent dans la réaction. Cela s’est d’ailleurs encore vu sur le 0-2 conclut par Knezevic. Tout autant que sur le 0-3 avec un alignement catastrophique de Siquet que le VAR a mis en évidence en validant la pichenette de Nicholson, parfaitement lancé par Zorgane. Avant le triste épilogue que l’on connaît.