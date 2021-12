1B Pro League: pas de vainqueur entre le Lierse et Lommel

Le Lierse et Lommel ont partagé l’enjeu 2-2 dimanche soir en clôture de la 14e journée de D1B BELGA

Le Lierse et Lommel ont partagé l’enjeu 2-2 dimanche soir en clôture de la 14e journée de D1B.

Avec ce partage, les Lommellois occupent la 6e place avec 15 points, à égalité avec Mouscron, avant-dernier. Les deux clubs possèdent deux longueurs de retard sur le Lierse, 5e et trois d’avance sur Virton, lanterne rouge.

Les visiteurs entamaient magnifiquement la rencontre et prenaient l’avantage dans les premières minutes par Kolbeinn Thordarson (6e, 0-1). Ils pensaient maintenir cette avance jusqu’à la pause, mais Nils Schouterden rétablissait l’égalité dans les arrêts de jeu (45+1, 1-1). Les Vert et Blanc reprenaient les devants après dix minutes en seconde période grâce à Arthur Sales (55e, 1-2). Les Lierrois revenaient une nouvelle fois au score via Hakim Abdallah qui scellait le score (84e, 2-2).

Toujours pas de victoire pour Lommel qui reste dorénavant sur une série de 6 matchs sans victoire en championnat (4 défaites et 2 partages).