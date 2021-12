Aische renoue avec la victoire, Namur conforte son leadership

Aische, qui restait sur trois défaites de rang, a rectifié le tir samedi face à Tournai. Le lendemain, à Braine, Namur a imité son voisin hesbignon, mais avec un but de moins.

Puisque la Jeunesse Tamines était au repos ce week-end, cela fait 100% de victoire pour les clubs namurois de série A. Voici les résultats.

Aische 2 – 0 Tournai

Buts: Gauchet (1-0, 17e), Litonge (0-2, 88e)

La première mi-temps a tourné à l’avantage des Aischois (septièmes avant la rencontre). Dans ce duel les opposant au sixième classé, Gauchet inscrit le premier goal à la 17e. Ce n’est qu’en toute fin de match que Litonge double la mise. Le score est sans appel et Aische devance désormais Tournai au classement.

RCS Braine 0 – 1 Union Namur

But: Pajaziti (0-1, 5e)

Un but, c’est ce qu’il aura suffi aux Merles pour s’imposer à Braine. Mais le but de Pajaziti signifie plus que cela: l’Union Namur, grâce à cette nouvelle victoire (la neuvième de la saison) reste bien accrochée à sa place de leader de D3A ACFF. Mieux encore, elle prend ses distances au classement puisque Binche a perdu à Schaerbeek. Les Namurois, qui étaient premiers ex aequo la semaine dernière, comptent maintenant 3 points d’avance sur le duo Manage/Binche.

