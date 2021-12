Débrief sportif du week-end: triste Standard-Charleroi, Verstappen-Hamilton à égalité, la Russie remporte la Coupe Davis

Le derby wallon entre le Standard et Charleroi a tourné à l’avantage des Carolos Photo News

Entre le triste derby wallon, le duel Verstappen-Hamilton, la Coupe Davis remportée par la Russi de Medvedev et Spa Rally: le week-end sportif a été mouvementé

Football

Belgique

Le Standard est passé à côté de son derby wallon, où ses supporters se sont tristement illustrés. Déjà interrompu, le match a été finalement totalement arrêté à quelques minutes du terme. Charleroi menait 0-3.

Anderlecht a battu Zulte-Waregem (3-2). Les Mauves signent un 6 sur 6 en championnat et intègrent le top 5 grâce à un Lior Refaelov de gala.

Après sa contre-performance du week-end dernier face à Louvain en championnat, l’Union Saint-Gilloise a retrouvé le chemin de la victoire à Saint-Trond, vendredi en match d’ouverture de la 17e journée de Jupiler Pro League.

L’Antwerp a remporté le bouillant derby d’Anvers grâce à un but de Nainggolan. Au classement, l’Antwerp est 2e avec 33 points, à 4 longueurs de l’Union. Le Beerschot reste dernier (9 points).

Bruges s’est imposé 3-2 samedi contre un Seraing accrocheur pour le compte de la 17e journée de championnat grâce à une très bonne première mi-temps.

La Gantoise a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnatsamedi en s’imposant 0-1 sur le terrain d’OHL pour le compte de la 17e journée de Jupiler Pro League.

Après cinq défaites consécutives, Ostende a stoppé l’hémorragie en s’imposant 2-1 samedi contre Eupen. Le Cercle a gagné à Courtrai

Aussi en foot belge + LIRE | Excel Mouscron: Des Hurlus frustrés mais loin d’être abattus

Foot étranger

Naples et Dries Mertens se sont inclinés 2-3 samedi soir contre l’Atalanta Bergame malgré un but du Diable rouge. Une victoire qui permet à l’Atalanta, 4e avec 34 points, de revenir à deux longueurs de Naples, désormais 3e derrière les deux clubs de Milan.

Chelsea et Romelu Lukaku, pendant 45 minutes, se sont inclinés 3-2 sur le terrain de West Ham lors de la 15e journée de Premier League.

Manchester City - sans KDB - a profité de la défaite de Chelsea samedi en s’imposant 1-3 contre Watford lors de la 15e journée de Premier League.

Divock Origi a offert la victoire dans les dernières secondes à Liverpool0-1 sur la pelouse de Wolverhampton.

L’unique but de la rencontre entre Liverpool et Wolverhampton a été inscrit par Divock Origi dans les derniers instants de la rencontre (90+6). Photo News

Tennis

Coupe Davis

La 109e édition de la Coupe Davis de tennis a été enlevée par la Russiedimanche à Madrid. Daniil Medvedev, 2e joueur au classement mondial, et Andrey Rublev, 5e, ont battu en finale la Croatie.

Eliminé en demi-finales de la Coupe Davis avec la Serbie, Novak Djokovic (ATP 1) n’a toujours pas dévoilé ses plans pour l’Open d’Australie, qui impose d’être vacciné.

Moteurs

Formule 1

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) aremporté le Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite, 21e et avant-dernier rendez-vous de la saison, sur le circuit urbain de Jeddah (6,174km) inauguré pour l’occasion et revient à égalité de points de son rival, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 2e dimanche, au championnat du monde.

Spa Rally 2021

Adrian Fernémont (Skoda Fabia Rally2 evo) a terminé deuxième du Spa Rally dimanche. Cette performance lui permet de prolonger son titre de champion de Belgique des rallyes. Le Français Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) a remporté la dernière épreuve d’un BRC passionnant et riche en rebondissements. Les concurrents de Fernémont pour la couronne nationale Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) et Ghislain de Mévius (Skoda Fabia Rally2 evo) ont terminé troisième et quatrième dans les Ardennes.

Basket

Cyclisme

Wout van Aert (Jumbo-Visma) s’est offert une splendide victoire samedi à Boom. Il s’est adjugé la cinquième manche du Superprestige après une démonstration de force très impressionnante à l’occasion de son retour dans le cyclocross.

Retour gagnant sur le cyclocross pour Wout Van Aert Photo News

Athlétisme

Koen Naert a terminé 18e du marathon de Valence, ce dimanche. Le champion d’Europe en titre a réalisé un temps de 2h08:41, le deuxième meilleur chrono de sa carrière sur la distance mythique des 42,195 km.