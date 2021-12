Meux subit sa 2e défaite, Couvin corrigé par Tubize

Meux et Couvin-Mariembourg sont restés muets ce samedi. Pas le moindre but marqué et deux défaites. Si les Mariembourgeois en sont à leur dixième saison, ce n’est que le deuxième revers des Verts en championnat.

On fait le point sur les défaites de nos deux clubs namurois de D2 ACFF…

Meux 0 – 2 Warnant

Buts: Biatour (0-1, 1e), Fransolet (0-2 sur pen, 30e)

C’est dès le début du match que Biatour ouvre la marque pour Warnant. Meux, incapable de poser son jeu et dominé dans tous les compartiments, concède un pénalty, transformé par Fransolet. Meux domine la seconde période, sans pour autant amener beaucoup de danger si ce n’est une tête au dessus du cadre de Van Hyfte.

Tubize 5 – 0 Couvin-Mariembourg

Buts: Javorina (1-0, 5e), El Omari (2-0, 28e; 3-0 sur pen, 30e; 4-0, 50e), Lkoutbi (5-0, 53e)

Couvin a pris l’eau en 30 minutes, encaissant le 1-0 dès la 5e. El Omari s’offre un doublé en deux minutes pour enfoncer les Fagnards: c’est 3-0 à la 30e minute de jeu. Le même El Omari se chargera du 4e goal de Tubize, s’offrant un triplé. Couvin, submergé, encaisse un 5e but avant l’heure de jeu par Lkoutbi.

