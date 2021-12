Covid: environ 200 personnes manifestent devant les bureaux de la RTBF à Bruxelles

Quelque 200 personnes ont organisé dimanche soir une manifestation devant les bâtiments de la RTBF à Schaerbeek, tenue dans la foulée de celle organisée dans l’après-midi pour contester les mesures sanitaires prises pour gérer la pandémie de coronavirus.

C’est ce qu’a indiqué la police de la zone Bruxelles Nord (Evere, Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode).

"Lors de la grande manifestation organisée dans le centre de Bruxelles, des prospectus ont été distribués, appelant à un rassemblement à 17h00 devant les bâtiments de la RTBF", a indiqué la porte-parole de la police locale Audrey Dereymaeker. "Nous en avons été informés et avons tenu une concertation avec le bourgmestre de Schaerbeek, qui a décidé de tolérer la manifestation."

Vers 17h00, les premiers protestataires ont afflué vers Reyers, ils étaient environ 200 une heure plus tard, a ajouté la police.

"Les manifestants ont tenté de pénétrer sur les terrains de la RTBF et d’escalader une clôture mais nos équipes ont pu les arrêter et les repousser", a poursuivi la porte-parole. "A 19h15, nous avons informé l’organisateur que la manifestation devait cesser et vers 19h30, tout le monde était parti."

Selon la VRT, dont les bureaux se trouvent au même endroit que la RTBF, les protestataires voulaient dénoncer que "les médias mentent et manipulent la population". Ils auraient également exigé que leurs propres experts soient invités dans les émissions de la RTBF. Se trouvaient parmi les manifestants un groupe de soignants qui refusent la vaccination et qui dénoncent leur suspension prochaine, toujours selon la VRT.