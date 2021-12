Le derby Rochefort – Marloie: Des buts, du spectacle… et des photos

Rochefort et Marloie s’affrontaient ce dimanche après-midi au Parc des Roches. À la clé: le titre honorifique de meilleure équipe de la Famenne. Retour en images sur le derby.

Des voisins (pour beaucoup, des amis) devenus adversaires l’espace de 90 minutes, des buts (7!), des renversements de situation et une superbe ambiance dans les tribunes. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce Rochefort – Marloie un beau match à destination des spectateurs.

Rochefort 4 – Marloie 3

Arbitre: Chaspierre

Cartes jaunes: Thomas, Jaa, Rentmeister, Micha, Mohimont, Gillet, A. Sbaa.

Carte rouge: Martinet (90e+5).

Buts: Bertrand (1-0, 8e; 4-3, 81e), Mayanga (1-1, 10e), Pratz (1-2, 29e; 2-3 pen., 59e), Martinet (2-2 c.s.c., 31e), Lambert (3-3, 70e).

ROCHEFORT: Jaa, A. Sbaa, Rentmeister, Piette, Bernard, Monmart, Sarr, Remy, Thomas (65e Ouedraogo), Lambert, Bertrand.

MARLOIE: Deseille, Paquay, Martinet, Dion (85e Letecheur), Collard (80e K. Sbaa), Dehon, Mohimont, Micha, Dessart, Mayanga (73e Gillet), Pratz.

Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir le marquoir se débloquer. En dix minutes, c’était déjà 1-1 par Bertrand et Mayanga. Et les deux formations allaient se rendre coup pour coup tout au long de la partie. Pratz faisait passer Marloie devant mais Rochefort revenait immédiatement au score. Et si Pratz refaisait passer Marloie une deuxième fois devant… Rochefort lui répondait encore par Lambert avant de reprendre définitivement les commandes du score par Bertrand à 10 minutes du terme. L’Union s’impose dans un derby de très belle facture et reprend, par la même occasion, le leadership de la série.

