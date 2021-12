Excel Mouscron: La rencontre a tourné en deux minutes

Westerlo n’est pas leader pour rien. Il l’a prouvé en deuxième mi-temps. Mouscron avait pourtant maîtrisé la première. Score final: 4-3.

Décidément, les matchs entre Mouscron et Westerlo offriront toujours de sacrés rebondissements. À l’aller, le leader s’était imposé grâce un but dans les arrêts de jeu. Cette fois, il a fait la différence dans une seconde période de feu où il a marqué quatre fois. Au classement, il fait le trou et compte 13 points d’avance sur Waasland. Cela ne fait presque aucun doute qu’il retrouvera la Pro League la saison prochaine.

Pourtant, personne n’aurait pu présager une telle issue au retour aux vestiaires. Comme ce fut le cas ces dernières semaines, Mouscron avait offert une belle maîtrise. Il avait aussi eu de la chance quand Jensen se loupait totalement sur sa relance pour le 0-1. Preuve de la réussite actuelle chez les Hurlus! Chevalier, d’une pichenette, offrait un viatique de deux buts alors que l’adversaire semblait inoffensif.

Mais face à son kop, Westerlo a poussé. La rencontre a changé du tout au tout à la 56e. Myny commettait une main évitable dans le rectangle: carte rouge, penalty. Dans la minute, les visités égalisaient sur un contre trop rapide pour les Hurlus. Sur une phase similaire, Foster offrait l’avantage aux siens. "Le penalty relance le match, reconnaît José Jeunechamps. On est doublement sanctionné avec la rouge.À partir de là, on n’a pas bien géré nos émotions et on a perdu le fil. On ne savait plus si on était mâle ou femelle. On a été sanctionné par une équipe de très haut niveau. Mais en terme général, c’était une belle propagande pour la D1B avec sept buts et du rythme".

Car le REM prendra un nouveau coup sur la tête quand Daci, pour son doublé, plaçait sous la latte. Mais il parvenait à retrouver du jeu et réduisait le score dans les arrêts de jeu par Bakic. "On a tenté de changer des systèmes et de positions, ce qui nous a permis de retrouver un peu vie. Mais cette période de flottement nous a tués. Toutefois, on ne doit pas rougir de notre prestation chez le premier. Personne dans cette division n’avait réussi à enchaîner cinq victoires. On doit apprendre de ces matchs et ne pas perdre confiance".

Au classement, rien n’est mal fait. Waasland ayant été battu par le RWDM, le matricule 216 reste à cinq points de la 2e place. "Les joueurs la regardent. On reste dans les mêmes positions qu’avant le duel. On doit désormais bien négocier nos deux rendez-vous avant la trêve. Et psychologiquement, ce sera important de garder les deux équipes derrière nous d’ici là".