Standard-Charleroi: Knezevic fait le break sur une action polémique (direct, 0-2)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi est toujours un match intense et tendu. Photo News

Les deux équipes n’ont pas intérêt à perdre ce dimanche.

Le Standard et Charleroi gardaient des équipes très compactes. Après un premier quart d’heure intéressant, c’est surtout le Standard qui se montrait offensif via les flancs, avec notamment Maxime Lestienne, la surprise de Luka Elsner, très actif sur son flanc gauche. Donnum obligeait lui aussi Koffi à intervenir sur un centre dangereux.

Le Standard en mode gaspillage, Charleroi réaliste

La première possibilité pour Charleroi tombait vers la 10e minute. Et Shamar Nicholson trouvait l’ouverture. Sur une passe de Zorgane, Gholizadeh trouvait Arnaud Bodart, auteur d’une sortie magnifique. Le Jamaïcain suivait bien pour faire 0-1. Un peu plus tard, Laifis devait s’employer pour effectuer un retour héroïque pour empêcher Morioka de conclure un slalom dans la défense liégeoise.

À la demi-heure, le Standard gâchait une énorme occasion. Koffi sortait le grand jeu face à Donnum, sur une contre éclair des Rouches après une perte de balle de Morioka. Le portier des Zèbres s’employait aussi devant Bokadi quelques secondes plus tard.

Le derby wallon était lancé. Charleroi allait faire le break, via Knezevic (0-2) sur une action polémique puisque le défenseur liégeois Laifis était au sol durant l’action après un contact avec le pied de Nicholson dans le visage. Le but a finalement été validé après vérification du VAR et quelques bousculades entre joueurs.

Le Standard concluait cette première mi-temps avec une nouvelle énorme possibilité gaspillée par Lestienne devant Koffi, à la bonne place.

Les compos

Standard: Bodart, Siquet, Dussenne, Laifis, Fai, Bokadi, Raskin, Bastien, Dönnum, Lestienne, Muleka

Charleroi : Koffi, Knezevic, Andreou, Bessile, Ilaimaharitra, Zorgane, Tchatchoua, Kayembe, Gholizadeh, Morioka, Nicholson

