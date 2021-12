Xavier répond à votre question météo: Un temps idéal pour s’occuper de son extérieur ce lundi? (vidéo)

La question du jour à Xavier Ponsard est celle de Roger de Fosses-la-Ville: "Salut Xavier, penses-tu que je pourrais faire mes travaux à l’extérieur ce lundi?".

Salut Roger. Le soleil ne sera pas vraiment de la partie ce lundi, mais la bonne nouvelle, c’est que le temps sera sec que ce soit à Fosses où ailleurs. Prudence tout de même, car en début de journée, du verglas pourra se former principalement en Hautes Fagnes et en Ardenne. Les températures en début de journée seront sous la barre du zéro degré au sud du pays. Le brouillard pourra être tenace en matinée, ensuite de timides éclaircies pourront temporairement se dessiner, mais ça restera souvent gris. Il fera assez froid avec des maxima de 1°C à Bertrix, 2°C à Bastogne, 4°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, 5°C à Mons, 6°C à Bruxelles et jusqu’à 8°C à Ostende. Le vent deviendra modéré surtout en fin de journée avec des rafales de 60 à 70km/h et s’orientera au secteur sud-ouest.

Un front perturbé assez actif abordera notre pays par le littoral en milieu d’après-midi avec de la pluie. Elle s’enfoncera progressivement dans l’intérieur des terres. Elle touchera la région de Bruxelles en début de soirée toujours. En arrivant ensuite sur les hauteurs au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses pourront prendre un caractère hivernal. La neige pourra s’accumuler au-dessus de 300m d’altitude principalement sur les hauteurs namuroise, luxembourgeoise et liégeoise.

Cette zone perturbée s’évacuera en milieu de nuit par l’Allemagne et à l’arrière, on retrouvera un temps plus sec avec une poche d’air plus doux. Du coup, les gelées auront quasiment disparu dans la nuit de lundi à mardi et la neige fondra.

La bonne nouvelle, c’est que nous profiterons de belles éclaircies qui alterneront avec quelques champs de nuages pour la journée de mardi.