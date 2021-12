Deux séries en Nationale 3

Pour la saison 2022, on ne parlera plus de ligue mais de nationale 3….

Pour la saison 2022, on ne parlera plus de ligue mais de nationale 3. Et, il n’y aura plus que deux séries puisque les équipes de la ligue Vlanderen rejoignent les formations hennuyères de la nationale A. Cette série comptera treize équipes: Bassily, Steenkerque, Hoves, Oeudeghien, Celles, Montroeul, Ollignies, Vaudignies, Galmaarden, Baasrode, Grimminge, Herdersem, et Villers 2000.

Dans cette série, il y aura quatre descendants directs.

La Nationale B comptera onze équipes, avec seulement deux descendants, soit Aisemont, Senzeilles, Warnant, Clermont, St-Marc, Presgaux, Villers-le-Gambon, Mont-Gauthier, Pironchamps A, Pironchamps B et Tangissart.

Troisièmes de la promotion Dinamo, les Brabançons ont répondu à l’appel de la FJPWB et remplaceront Dorinne, qui s’était maintenu, mais qui était dans l’impossibilité d’aligner une équipe en N3, suite aux départs de tous les joueurs.

Au terme du championnat, les 8 premiers de chaque série seront certains de se maintenir. Des play-offs entre les quatre premiers de chaque série désigneront les champions de série. Une finale sera organisée entre ces deux champions. le vainqueur montera en N2, le perdant jouera un barrage avec le 9e de N2 pour une éventuelle montée.

Le neuvième de chaque série disputera un barrage avec des équipes de promotion. Les 10e, 11e, 12e et 13e classés seront relégués en promotion.