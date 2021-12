Accident à Mettet: une automobiliste grièvement blessée

Le parquet a désigné un expert pour établir les causes de la sortie de route. ÉdA

Une voiture a effectué plusieurs tonneaux rue du Noir Chien. La conductrice et son enfant ont été hospitalisés.

Samedi peu avant 9h30, un accident a blessé grièvement une dame accompagnée de son enfant rue du Noir Chien à l’entrée de Mettet. Au volant de sa Volkswagen Caddy, la conductrice venait de Fosses-la-Ville vers le centre de Mettet quand elle a perdu le contrôle de son véhicule entre le pont dit du Noir Chien et le home Saint-Jean. Le véhicule a dévié de sa trajectoire pour effectuer des tonneaux et finir sa course sur le flanc dans une prairie.

Les pompiers de la zone Val de Sambre aux ordres du lieutenant Stéphane Willems et d l’adjudant Rudy Mazuin se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, deux ambulances ainsi que le SMUR d’Auvelais. L’enfant, blessé a été rapidement pris en charge par les urgentistes mais la conductrice, gravement blessée était coincée dans la voiture. Les sapeurs ont procédé à la désincarcération de la victime.

Un autre véhicule impliqué?

Les deux blessés ont été conduits vers la clinique Marie Curie de Lodelinsart. Une équipe de police de la zone Entre Sambre et Meuse s’est chargée des constatations.

Le parquet de Namur a été alerté des faits et a délégué un expert automobile sur les lieux afin d’éluder les raisons de la sortie de route. Il se pourrait qu’un autre véhicule manœuvrant ait gêné la conductrice.