Fernémont-Maillen champions de Belgique!

Pour la deuxième fois après 2019, Adrian Fernémont et Samuel Maillen sont champions de Belgique des rallyes après une saison très intense.

Jusque dans la dernière boucle, le Spa Rally aura été très serré entre Adrian Fernémont, Ghislain de Mevius et Grégoire Munster (accompagné de son copilote régional, Louis Louka). Sans oublier les deux Français au départ, Stéphane Lefebvre (vainqueur du dernier Condroz) et Yohan Rossel (champion du Monde WRC3) dont ce dernier l’aura finalement emporté à Spa pour 22 secondes face à Adrian. Transparent pour le championnat belge, le Français offrait donc une nouvelle victoire au Namurois qui aura évité toute erreur sur ce parcours très délicat entre averses de pluie et de neige fondante sur les sommets belges de la région ardennaise. Premier leader, lui aussi en Skoda Fabia, Ghislain de Mevius passait ensuite la tête de l’épreuve au jeune Grégoire Munster et sa toute nouvelle Hyundai i20 R5. Malheureusement, les deux pilotes effectueront une ou plusieurs erreurs durant le week-end quand Adrian et Samuel parvenaient à rester concentrés du début à la fin de l’épreuve.

Trois victoires pour un titre

En remportant leur Rallye de Wallonie à domicile, le duo de l’écurie NEW Racing se classait deuxième du Condroz (derrière Lefebvre) et à Spa (derrière Rossel). Deux deuxièmes places au gout de victoire vu que les étrangers ne marquent pas de points dans notre championnat national s’ils ne s’y inscrivent pas. Enfin, on n’oubliera pas les deux succès de Ghislain (South Belgian et Omloop van Vlaanderen) tout comme Grégoire et Louis (East Belgian et Sezoens) tandis que le Néerlandophone Pieter-Jan Michiel Craccro gagnait Ypres dans l’annexe belge du championnat du monde. Nous reviendrons plus en détail sur la victoire d’Adrian, Samuel et la Skoda Fabia namuroise dans notre édition de jeudi.