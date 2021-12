La photographie de jouets comme passion: "J’ai l’impression d’être un réalisateur"

"Certaines figurines coûtent près de 600 euros"

S’il adore photographier les figurines qu’il met en scène, Frédéric Haentjens fait attention à ne pas se laisser emporter par sa passion.

"Je privilégierai toujours ma vie de famille. Et financièrement, je reste modéré, assure le Carolo. Par exemple, je shoote mes figurines avec peu de matériel: un appareil photo basique et un petit trépied me suffisent."

Bien que le marché des figurines soit en plein essor, "il y a de plus en plus de contrefaçons et certains modèles peuvent atteindre jusqu’à 600 euros", Elilolatops fait rarement de grosses folies pour ses jouets. "La plupart des personnages que j’achète se vendent autour des 25 euros. Certains coûtent moins de 20 euros mais ils possèdent alors moins d’articulations ou celles-ci sont de moins bonne qualité, ce qui limite les postures que l’on peut réaliser."

Excepté une reproduction de Bruce Lee "qui vaut désormais près de 150 euros" ou encore la figurine de Chin-Li (NDLR: l’héroïne de Street Fighter) dont le prix avoisine les 100 euros, la collection de Frédéric Haentjens prouve en tout cas qu’il est possible de réaliser de beaux clichés avec un matos de base. Le plus important étant "d’avoir une bonne idée et de prendre le temps de la réaliser correctement".