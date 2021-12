Mouscron: le futur grand skatepark de 600 m2 se précise

Des rampes, des escaliers… recréant le contexte urbain, voilà ce que des jeunes veulent et auront. Com.

En prolongement à une évocation lors du conseil communal, l’échevine Kathy Valcke nous fournit les derniers détails du projet.

"L’espace Derlys a le mérite d’exister mais sa localisation n’est pas idéale", a souligné pour la énième fois Fatima Ahallouch lors du conseil communal de lundi.

Il sera aménagé dans la partie récente du parc

Le site dédié étant niché dans un bâtiment industriel à proximité de la gare d’Herseaux, certains jeunes Mouscronnois doivent prendre le train pour pouvoir pratiquer leur passion…

Autant dire qu’ils préfèrent donc continuer à profiter de l’espace public? Ce n’est pas aussi limpide qu’il n’y paraît lorsqu’on se penche sur la question.

Le skatepark du site «Derlys» à Herseaux plait aux uns mais ne correspond pas à la pratique d’autres qui préfèrent une zone recréant des aménagements purement urbains. EdA

Cette perche tendue a permis à Kathy Valcke, l’échevine de la Jeunesse et des Sports, d’évoquer les avancées du dossier d’un nouveau skatepark plus proche du centre-ville et répondant à d’autres souhaits des pratiquants.

Le projet avance, certes peut-être pas aussi vite que certain(e) s le voudraient, et elle justifie le temps que cela prend par l’envie de bien faire les choses. Comprenez sans le faire de manière bureaucratique…

Nous espérons un subside. Si notre dossier ne devait pas retenu, notre volonté restera intacte

"La création d’une telle infrastructure ne peut se faire qu’avec le concours de ceux qui l’utilisent. Le service Jeunesse et Sports a donc rencontré les coordinateurs des maisons de jeunes et une première enquête a aussi été réalisée auprès des jeunes pratiquants qui fréquentent la place de l’Ours.

Nous avons aujourd’hui un projet de street-park de 600 m2 pour un coût de + – 250 000€. Il sera aménagé dans la partie nouvelle du parc. Il faudra en effet décaisser et créer des zones d’amortissement et, là-bas, cela impactera moins les arbres plus jeunes."

Un site recréant des aménagements urbains

Le site du parc sera complémentaire à celui d’Herseaux.

"Certains jeunes ne sont pas intéressés par des modèles indoor. Ce qui sera aménagé au parc se rapprochera des structures urbaines, avec des escaliers, des rampes…"

L’échevine a confirmé qu’un subside était espéré par le biais de la politique intégrée des villes.

"Un dossier a été introduit. Cela nous donne une possibilité de l’entrevoir un peu plus rapidement avec un subside mais, si notre dossier ne devait pas retenu, notre volonté restera intacte."