Nathalie Guirma présente "Quel Temps": "Jonathan a été un super-coach" (interview)

Dès ce midi, Nathalie Guirma présente "Quel temps", en alternance (une semaine sur quatre) avec Jonathan Bradfer. Rencontre.

Ce lundi midi, un nouveau visage fera son apparition à la présentation de Quel temps, sur La Une. Il s’agit de Nathalie Guirma, 42 ans, que les téléspectateurs les plus attentifs ont déjà pu voir comme chroniqueuse dans Midi en France sur France 3 ou encore Sur les routes mythiques de France, série documentaire que La Une avait diffusée l’été dernier. Cette maman de deux garçons (Camille, 7 ans, et Joaquim, 2 ans) est enthousiaste.

Nathalie, qu’est-ce qui vous a amenée à postuler pour la présentation de «Quel temps» sur la RTBF?

J’avais très envie de me rapprocher de mes parents, qui habitent en Flandre française, à 10 km de Tournai. C’est là où j’ai grandi. J’ai aussi vécu au Rwanda, où on regardait l’actualité sur les chaînes belges. Et quand on va au cercle de loisirs ou à l’école, c’est aussi belge. Et puis j’ai toujours adoré Bruxelles. C’est une ville à taille humaine et en même temps très cosmopolite.

Votre parcours est atypique, car avant de faire de la télé, vous réalisiez des études marketing pour la télé…

Tout à fait. J’analysais le profil des téléspectateurs, j’essayais de comprendre leurs envies. J’ai aussi travaillé à installer des émissions comme Plus belle la vie. Ensuite, je me suis retrouvée comme responsable éditorial de Midi en France, et c’est là où je suis devenue animatrice.

Pourquoi?

J’avais proposé une chronique sur le savoir-faire des artisans locaux. Et le producteur m’a demandé si je ne voulais pas l’incarner. Et je me suis lancée. Je suis passée de l’autre côté pour voir comment ça se passe. Et finalement c’était une continuité de mon ancien boulot… Et je ne regrette pas du tout. Cela m’a amené de la liberté.

Avec une bande, il y a toujours quelqu’un à qui se raccrocher si cela ne va pas.

«Quel temps» est présenté en direct. Cela a aussi motivé votre choix?

C’est vrai que j’en ai fait beaucoup, notamment dans Midi en France ou à Télématin sur France 2. La différence ici, c’est que je serai seule en plateau. Avec une bande, il y a toujours quelqu’un à qui se raccrocher si cela ne va pas. Mais Jonathan Bradfer est un super-coach. C’est lui le titulaire, moi je serai là une semaine par mois, plus quelques remplacements.

Comment se sont déroulés les premiers contacts avec l’équipe?

Très bien. C’est une petite équipe très soudée, on fait tout ensemble, que ce soit l’écriture de l’émission, la recherche des idées. Je me sens en totale confiance. C’est très agréable.

Cette façon de fonctionner vous change de la France…

Carrément. C’est moins cloisonné. Je retrouve cet état d’esprit France 3, où on est dans le terroir, proche du public. C’est ce que j’aime dans la télé, c’est d’aller à la rencontre des gens, recueillir leurs témoignages. D’ailleurs, je vais aussi aller sur le terrain faire quelques reportages.

Ce que j’aime dans Quel temps, c’est que l’émission va bien au-delà de la météo.

Vous, la météo, vous y accordez de l’attention?

J’ai parfois tendance à être à contretemps, et mon mari me le reproche assez souvent (rires). Mais ce que j’aime dans Quel temps, c’est que l’émission va bien au-delà de la météo. On accorde aussi de l’importance aux perspectives écologiques, environnementales… avec des reportages en Belgique et ailleurs. C’est très riche.

Vous n’allez pas présenter que Quel temps. Vous allez aussi reprendre Les Ambassadeurs au printemps prochain. Il va y avoir des changements?

J’ai déjà enregistré des épisodes, et ce la reste assez proche de ce qu’Armelle fait. L’idée est de toujours s’appuyer sur des ambassadeurs locaux. Maintenant, en janvier prochain, des réunions éditoriales sont prévues pour imaginer la suite. Il y aura sans doute des petits changements, mais à la marge.

Vous allez en profiter pour découvrir la Belgique, du coup…

Je suis contente de ça, car cela va peut-être permettre d’avoir un regard neuf, une capacité d’émerveillement… Je connais votre pays, mais sans doute pas autant qu’Armelle.

Mon fils a déjà bien intégré la tradition de la Saint-Nicolas. Avoir ça et puis Noël, il est aux anges! (rires)

Vous connaissez quoi, à l’exception de Bruxelles dont vous avez déjà parlé?

Il faut savoir que mon nom de jeune fille est Schraen, mon grand-père était flamand et que j’ai toujours eu un pied en Belgique et un pied en France. Depuis des années, avec mes parents, on passe le jour de l’An à Gand, parfois à Bruges. C’est une petite ville que j’aime particulièrement. J’ai toujours été marquée par le nombre de galeries d’art, par exemple. Je connais aussi Anvers, Liège, et Namur, où j’ai de très bons amis rencontrés au Rwanda.

Et vos enfants sont contents d’être en Belgique?

Joaquim est trop petit. Mais le plus grand est content de voir plus souvent son grand-père. Et il a déjà bien intégré la tradition de la Saint-Nicolas. Avoir ça et puis Noël, il est aux anges! (rires)

