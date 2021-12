Voyages: seules ces 9 régions européennes ne sont pas en rouge selon la Belgique

La pandémie de Covid-19 continue de progresser en Europe, conduisant nos autorités à plus de sévérité dans les avis de voyage.

Jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a dévoilé une carte d’Europe de plus en plus rouge foncé en fonction de différents critères liés à la contagion du coronavirus.

Ce week-end, les Affaires étrangères belges suivent la tendance dans leur mise à jour des avis de voyage. Ainsi, sur www.info-coronavirus.be, on peut lire que les régions suivantes sont passées ce samedi en code rouge, soit des lieux à haut risque d’infection: Asturies, Cantabre, Communauté de Madrid et Melilla en Espagne; Basse-Normandie, Haute-Normandie et Guyane en France; Lombardie, Abruzzes, Molise, Campanie et Calabre en Italie; Malte; Middle Norrland en Suède et Aruba (Pays-Bas).

Selon Het Laatste Nieuws, il ne reste plus que les 9 régions suivantes qui ne sont pas en rouge mais en orange (risque modérément accru d’infection) aux yeux de la Belgique:

- Espagne: Extremadure

- Finlande: la province d’Åland

- France: les Hauts-de-France

- Italie: Sardaigne, Sicile, Pouilles, Ombrie, Piémont, Basilicate

En revenant de ces zones oranges, il n’est pas nécessaire de se faire tester ou de se mettre en quarantaine, au contraire des zones rouges. Les conseils détaillés par destination se trouvent sur www.diplomatie.belgium.be.