Le Bayern s’impose à Dortmund grâce à deux nouveaux buts de Lewandowski

Quelques jours après la cérémonie du Ballon d’Or, Robert Lewandoski a de nouveau fait parler de lui en inscrivant un doublé sur la pelouse du Borussia Dortmund (9e et 77e,) lors du match au sommet de la 14e journée de Bundesliga qui a vu le Bayern l’emporté 2-3.

Au classement, avec 34 points, le Bayern compte quatre unités d’avance sur son adversaire du jour.

Annoncé partant du côté de la Juventus, Axel Witsel était sur le banc de cette affiche, contrairement à Thomas Meunier, titulaire. Thorgan Hazard était toujours absent pour cause de coronavirus.

La rencontre était lancée sur les chapeaux de roue puisque Julian Brandt donnait l’avance au BVB dans les premières minutes (5e, 1-0). Un avantage de courte durée, puisque Robert Lewandowski inscrivait son 15e but de la saison à peine 4 minutes plus tard et ponctuait un début de rencontre complètement fou (9e, 1-1).

En fin de première mi-temps, les Bavarois prenaient l’avantage grâce à leur feu follet Kingsley Coman via un tir dévié (44e, 1-2).

L’autre grand buteur de Bundesliga s’illustrait à son tour au retour des vestiaires. Erling Haaland y allait de sa 11e réalisation de la saison et ramenait les deux équipes à égalité (48e, 2-2). Une parité que le deuxième du Ballon d’Or allait faire chavirer en faveur de son équipe en transformant un pénalty pour offrir les trois points de la victoire au Bayern (77e, 2-3).