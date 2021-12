Ostende renoue avec la victoire à Eupen, le Cercle gagne à Courtrai

Après cinq défaites consécutives, Ostende a stoppé l’hémorragie en s’imposant 2-1 samedi contre Eupen dans le cadre de la 17e journée de championnat.

Grâce à ce succès, les Kustboys, 12e avec 20 points reviennent à deux longueurs des Pandas, 8e.

Premier tir du match et premier but du côté eupenois. Bien servi par Stef Peeters dans le petit rectangle, Smail Prevjlak inscrivait son 5e but de la saison d’une frappe croisée qui ne laissait aucune chance à Jordy Schelfhout (14e, 0-1).

À la 21e les Ostendais réagissaient par une tête piquée de Makhtar Gueye bien sortie en corner par le gardien.

Il fallait attendre la 43e minute pour voir une autre possibilité des Kustboys via Nick Batzner. L’Allemand se jouait de quelques défenseurs dans le rectangle des Pandas et déclenchait un tir qui prenait la bonne direction, sans toutefois inquiéter le portier d’Eupen, vigilant.

Au retour des vestiaires, Prevjlak manquait de peu d’inscrire son nom une deuxième fois au marquoir. Parti dans le dos de la défense, l’attaquant d’Eupen voyait son envoi heurter le bas du montant ostendais (46e).

Cinq minutes plus tard, Maxime D’Arpino tentait sa chance de loin, mais le joueur du KVO touchait le haut de la barre transversale.

Ascenseur émotionnel pour Ostende à la 56e, puisque l’arbitre sifflait une faute de Jonathan Heris sur Makhtar Gueye. Mais après visionnage des images, Monsieur De Cremer décidait de revenir sur sa décision.

Ostende dominait cette deuxième mi-temps et le KVO était récompensé par le but égalisateur de Gueye. Le Sénégalais était lancé en profondeur vers le but et ne ratait pas son face-à-face avec le portier (74e, 1-1).

Une minute plus tard, le même Gueye se retrouvait encore confronté Robin Himmelman, mais le dernier rempart des Pandas remportait son duel.

Dix minutes avant la fin, Nick Batzner s’infiltrait dans la défense Eupenoise avant de déclencher une frappe à l’entrée du rectangle qui ne laissait aucune chance à Himmelman (81e, 2-1).

Dans le même temps, le Cercle de Bruges s’est imposé 0-2 sur la pelouse de Courtrai grâce à un doublé de Rabbi Matondo (28e et 74e). Le Cercle, avant-dernier avec 16 points, prend temporairement 7 points d’avance sur le Beerschot et revient à une longueur de Zulte Waregem, antépénultième.