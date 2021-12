Début de match catastrophique et défaite pour Wolfsburg et ses Belges

Dodi Lukebakio et Wolfsburg ont été battus. Photo News

Le VfL Wolfsburg s’est incliné 3-0 samedi sur la pelouse de Mainz pour le compte de la 14e journée de Bundesliga.

Les Loups, avec Aster Vranckx et Dodi Lukebakio au coup d’envoi, ont payé un début de match catastrophique où ils ont encaissé deux fois en à peine quatre minutes de jeu.

Privé de Koen Casteels pour la troisième fois consécutive à cause du coronavirus, Wolfsburg alignait Dodi Lukebakio et Aster Vranckx d’entrée pour tenter d’empocher les trois points. Des titularisations qui n’eurent pas l’effet escompté, puisqu’après 4 petites minutes de jeu, les locaux avaient pris la main-mise sur la rencontre grâce à Jonathan Burkardt (2e,1-0) et Anton Stach (4e, 2-0).

Sebastiaan Bornauw faisait son apparition sur la pelouse à la mi-temps, alors que Dodi Lukebakio rejoignait les vestiaires 12 minutes plus tard. Il était imité par Aster Vranckx à la 82e minute, quelques minutes avant que son coéquipier Maxence Lacroix, contre son camp, ne ponctue la mauvaise après-midi de Wolfsburg (90e, 3-0).

Au classement, grâce à cette victoire, Mainz, avec 21 points dépasse son adversaire du jour et possède une longueur d’avance.