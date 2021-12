Omicron: pas de fêtes du Nouvel An à Rio de Janeiro

Pour l’instant, le Brésil compte six cas confirmés de personnes contaminées par le variant Omicron EdA

La ville de Rio de Janeiro ne célébrera pas le Nouvel An avec les habituelles festivités en raison de l’arrivée au Brésil du nouveau variant Omicron.

Cette décision fait craindre une possible annulation du célèbre carnaval, déjà annulé l’an dernier en raison de l’épidémie de Covid-19.

"Nous allons annuler la célébration officielle du Nouvel An", des festivités qui réunissent habituellement sur la plage de Copacabana, avec musique et feux d’artifices, quelque trois millions de personnes, a annoncé "avec tristesse" le maire de la ville, Eduardo Paes, sur Twitter.

Pour l’instant, le Brésil compte six cas confirmés de personnes contaminées par le variant Omicron, deux à Brasilia, un à Porto Alegre, et trois à Sao Paulo, qui a également annulé vendredi ses célébrations de Nouvel An.

Une vingtaine d’autres capitales provinciales (sur 27 en tout) ont pris la même décision.

Selon l’OMS, le variant Omicron a été identifié dans 38 pays. Aucun décès en liant avec cette nouvelle mutation du SARS-CoV-2 n’a été signalé, à l’heure actuelle. La Belgique a enregistré neuf cas de contamination par Omicron sur son territoire.