Saint Nicolas pourra reprendre le train entre Tournai-Mouscron et vers Lille

Infrabel menait sur les lignes 75 et 94, un chantier colossal que nous avions pu découvrir sur le terrain en novembre dernier. EdA - 501751188734

Dès lundi, on pourra à nouveau prendre le train entre Tournai et Mouscron ainsi que de Tournai vers Lille.

Après 96 jours d’interruption complète, le trafic des trains reprendra ce lundi 6 décembre à l’aube, dans les deux directions, entre Tournai et Mouscron (ligne 75A). Interrompu depuis le 8 novembre, le trafic entre Tournai et la frontière française en direction de Lille Flandres (ligne 94) sera également totalement rétabli au même moment. Une bonne nouvelle que vient de nous communiquer le porte-parole d’Infrabel.

Les équipes techniques du gestionnaire de l’infrastructure resteront actives jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi. Les dernières heures seront mises à profit afin de vérifier le bon fonctionnement des éléments liés à la sécurité dont, en priorité, la signalisation ferroviaire.

Pour rappel, c’est le 30 août dernier que des équipes techniques de 7 disciplines différentes se sont lancées dans ce chantier d’une ampleur inédite dans l’histoire récente du rail: le renouvellement complet de deux portions du réseau ferroviaire en une durée record. Techniciens et ingénieurs, jusqu’à 150 personnes mobilisées en même temps lors des pics d’activité, ont travaillé le plus souvent 7j./7 et 24h./24.

Les principaux composants de l’infrastructure ferroviaire ont été remis à neuf sur une distance de 22,5 km.

Dans le détail, auront été renouvelés/remis à neuf au cours de ces 3 mois: 76 km de rail, plus de 30 000 traverses (les "billes de chemin de fer"), 6 ponts et ouvrages hydrauliques, 9 aiguillages; 6 passages à niveau, les quais de 2 gares (Herseaux et Froyennes) ainsi que la signalisation ferroviaire (désormais totalement informatisée afin d’installer, d’ici fin 2024, le système européen de contrôle permanent de la vitesse des trains "ETCS").

L’investissement total de ce méga chantier s’élève à 32 millions d’euros!

Bien que difficile au vu de l’impact important pour les clients du rail, ce choix de couper le trafic aura permis de travailler avec un meilleur rendement en offrant des conditions de sécurité optimales au personnel. L’option d’un renouvellement "voie par voie" (une voie en chantier, l’autre en service avec un passage en alternance des trains) aurait demandé plus de 3 ans d’efforts. Pendant cette période, la limitation du trafic sur une seule voie aurait inévitablement amené son lot de perturbation et de retards.

Voilà un beau cadeau de la part de Saint Nicolas pour tous les usagers…