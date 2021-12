Trafic de cannabis et cocaïne entre France et Belgique: 7 individus incarcérés

Une arme de poing, 350 g de cocaïne, des vêtements et véhicules, ainsi que d’importantes sommes d’argent ont été saisies. Belga

Une opération des forces de sécurité belges notamment a mené à l’interpellation en Mayenne (France) et en Belgique de 7 individus mis en cause dans ce trafic structuré portant sur du cannabis et de la cocaïne.

Six individus ont été placés en détention et un septième a été incarcéré en Belgique, à l’issue d’une opération des gendarmes et des forces de sécurités belges, mardi contre un "trafic structuré" entre les deux pays, a appris ce vendredi l’AFP auprès du parquet de Laval, en région des Pays de la Loire en France.

L’opération, menée "en coopération avec les forces de sécurité intérieures belges, dans le cadre de l’entraide judiciaire européenne", a été conduite avec l’appui des gendarmes de la Mayenne, et de l’antenne GIGN de Nantes, "engageant 80 gendarmes", a indiqué le parquet de Laval dans un communiqué.

Elle a permis "l’interpellation en Mayenne et en Belgique (mardi) de 7 individus mis en cause dans ce trafic structuré portant sur du cannabis et de la cocaïne", peut-on également lire dans le communiqué.

Une arme de poing, 350 g de cocaïne, des vêtements et véhicules, ainsi que d’importantes sommes d’argent ont été saisies.

"Agés de 26 à 42 ans, les mis en cause ont été pour 6 d’entre eux déférés devant le magistrat instructeur à l’issue de leur garde à vue (jeudi et vendredi), mis en examen et placés en détention", est-il encore précisé.

"Le septième s’est vu notifier un mandat d’arrêt européen et a été incarcéré en Belgique", a souligné la procureure de Laval qui précise que, trois des mis en cause ont déjà été condamnés pour des faits trafic de stupéfiants.