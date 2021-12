Le vaccin anti polio suscite également des réticences

Le vaccin contre la poliomyélite est le seul obligatoire mais manifestement, les règles ne sont pas spontanément respectées par tous les parents.

Difficile ces derniers temps d’assister à dix minutes de discussion de famille ou de débat politique sans que soit évoquée la question des vaccins. Et celle de la vaccination obligatoire contre le Covid-19 s’invite dans la foulée. En Belgique aujourd’hui, plusieurs vaccinations sont exigées si un enfant doit fréquenter un milieu d’accueil agréé par l’ONE mais un seul vaccin est réellement obligatoire. Il s’agit de celui contre la poliomyélite, imposé depuis 1967, et un certificat attestant que cette vaccination a été réalisée doit être fourni à la commune de résidence.

Dans le débat sur la vaccination de masse, celle contre la polio est souvent citée en exemple: comme on la pratique depuis plus de 50 ans en théorie sur tous les enfants, on a tout le recul nécessaire et la maladie, potentiellement mortelle, est désormais éradiquée en Europe et en Amérique grâce aux vaccins. L’obligation demeure pour éviter son retour et le bourgmestre de Braine-l’Alleud s’est demandé si les règles étaient réellement respectées, à l’heure où les théories "anti-vax" se répandent de plus en plus.

Comme les attestations doivent être remises par les parents à la Commune, il a demandé les chiffres de ces dernières années. Il en résulte qu’en 2018, sur 360 naissances de Brainois, les services communaux n’ont pas reçu le certificat de vaccination de 46 enfants, dont la situation a dès lors été communiquée au SPF Santé publique. En 2019, pour 373 naissances, 44 certificats manquaient à l’appel. En 2020, pour avoir des données fiables – le certificat devant être transmis aux autorités dans les six mois -, les services n’ont repris que les chiffres des trois premiers mois de l’année. Et sur 87 naissances, 15 certificats n’ont pas été communiqués à la Commune.

Le maïeur brainois confie qu’il ne s’attendait pas à des chiffres aussi importants. "J’ai demandé par curiosité, je voulais fermer une porte mais ces données ouvrent tout un champ de réflexions, confie Vincent Scourneau. On voit qu’on a toujours de 10 à 15% de personnes qui sont réticentes, même si le vaccin est manifestement fiable et efficace. Cela m’a fortement interpellé. Ce sont des gens qui ont une conviction, et on retrouve aujourd’hui à peu près la même proportion de personnes non vaccinées contre le Covid. Les convaincre sera très difficile, il faut être conscient qu’ils ne le feront pas volontairement."

Mais sans doute pas non plus si la vaccination devient obligatoire, comme certains l’envisagent désormais ouvertement. Du côté de la Commune, en ce qui concerne la polio, on se contente de renseigner les cas où l’obligation n’est pas respectée et les autorités locales ne sont pas en charge des sanctions.

"Mais les chiffres posent aussi la question de l’efficacité d’une obligation, constate Vincent Scourneau. Je n’ai pas de réponse toute faite sur le sujet mais face à quelqu’un qui refuse, que peut-on faire? Comment sanctionner concrètement? Il y a quand même une marge entre refuser un vaccin et braquer une banque…"