Un choc wallon full options

Les retours de blessure et l’impact immédiat des remplaçants face au Beerschot augmentent les possibilités du coach liégeois.

La qualification acquise face au Beerschot l’a confirmé : le Standard de Luka Elsner se cherche encore. Mais avant de vivre son premier choc wallon, le coach des Rouches récupère des absents (Bodart, Amallah Bastien) et a vu ses remplaçants faire la différence, jeudi soir (Muleka, Rafia, Bokadi). Ce qui augmente forcément ses choix.

1. Henkinet a fait le job, Bodart est de retour. Homme du match face au Beerschot et régulier dans ses prestations, Laurent Henkinet a tenu en son rang en l’absence pour blessure d’Arnaud Bodart. Mais le retour du capitaine du Standard est prévu ce dimanche. Et Bodart va retrouver sa place.

2. Siquet va partir mais il apporte plus que Fai. Victime d’une petite inflammation au tibia, Hugo Siquet a été ménagé jeudi soir. La concrétisation de son transfert à Fribourg a également joué dans la décision de ne prendre aucun risque avec le latéral droit. Mais il lui reste un mois de contrat. Durant celui-ci, l’arrière latéral compte bien tout donner pour son club formateur. Il devrait suppléer Collins Fai ce dimanche, d’autant que l’apport du Camerounais a été limité contre le Beerschot.

3. Embouteillage dans l’entrejeu. Depuis son arrivée, Elsner a tantôt joué avec un milieu à trois avec une pointe basse ou avec une pointe haute. Ce dimanche, il devra trancher. La clé de ce choix sera sans doute le retour de Selim Amallah, souvent utilisé comme ailier ces dernières semaines mais le joueur est naturellement attiré par l’axe, sa position préférentielle. Il pourrait y débuter pour la première fois ce dimanche. À ses côtés, Bokadi, Cimirot, Bastien, Raskin (s’il est rétabli) et Rafia (auteur d’une bonne montée au jeu jeudi) se battent pour le onze.

4. Tapsoba, Dragus… ou Amallah? La gauche se cherche. On sait que la priorité du Standard lors du mercato hivernal sera un ailier gauche, mais il reste encore un mois avant l’ouverture du marché des transferts. Face au Beerschot, Dragus n’a pas convaincu. Le choix devra donc se faire entre Tapsoba, dont la vitesse sera utile en reconversion, Amallah ou Lestienne.

5. Muleka a gagné du crédit, Klauss en a perdu.Attaquant titulaire de Elsner depuis le mois d’octobre, Klauss a perdu du crédit ces dernières semaines. Il ne marque plus et son impact sur le collectif est moins fort. Son passage sur le banc à Gand était un avertissement mais le match du Brésilien face au Beerschot n’a pas donné plus de garanties. Entré au jeu à la 90e, Muleka a, pour sa part, marqué des points avec un but et un assist. Après avoir retrouvé de la confiance, Muleka devrait débuter ce dimanche.