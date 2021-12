Murillo : "Au Panama, c’était bagarre générale"

Amir Murillo a fêté son tir au but décisif à Seraing en annonçant sa future paternité. Mais il n’a pas oublié l’incident avec Dewaest.

En livrant l’assist pour le premier but de Kouamé et convertissant le dernier tir au but à Seraing mardi en Coupe, Amir Murillo (25 ans) a enfin pu être important pour Anderlecht cette saison, chose qu’il était beaucoup plus souvent par le passé. Il a donc retrouvé ce sourire, perdu après avoir été piégé par la caresse déplacée du rusé Sébastien Dewaest. Pour l’occasion, on a pu s’installer avec lui dans le nouveau "players lounge" – l’ancien clubhouse, à gauche de l’entrée principale du stade – qui a très joliment été rénové.

C’était le premier penalty de votre carrière, Amir?

Oui. Mais je ne stressais pas. C’était comme à l’entraînement. Là, je joue pour de l’argent avec les gardiens Colin (Coosemans) et Rik (Vercauteren). C’est 2-1 pour eux en ce moment.

Dietsch a failli arrêter votre tir.

J’avais vu qu’il partait toujours vers le coin gauche. Donc, je me suis dit que j’allais placer le ballon à droite. Seulement, il a attendu très longtemps avant de plonger.

Vous avez aussitôt mis le ballon sous votre maillot. Généralement cela signifie que…

En effet : je vais devenir papa en juillet 2022. Ce sera notre premier enfant. Sharon, ma compagne panaméenne, habite chez moi à Bruxelles depuis la fin septembre.

Vous avez vécu ici seul pendant presque deux ans.

Au début, ma maman était venue, aussi. Le premier match qu’elle avait vu, était contre Zulte Waregem – notre adversaire de ce dimanche – quand j’avais marqué mon premier but. C’était un moment émouvant. Mais l’année du Covid a été longue. Mais bon, c’est la vie d’un footballeur.

On peut dire qu’on n’a pas encore vu le vrai Murillo cette saison?

Parfois, c’est comme ça dans le foot. On joue bien et ensuite, on n’a pas le début de saison espéré. Par exemple à cause de ma suspension. Puis, tu commences à réfléchir à ce que tu dois faire mieux pour aider l’équipe. Et tu te remplis la tête avec trop d’informations.

Une autre théorie, selon nous, est que vous êtes moins décisif – un but et deux assists – parce que Gomez est toujours en vadrouille sur son flanc gauche.

C’est vrai que nous ne pouvons pas partir en attaque tous les deux. Un des deux doit rester en couverture. Quand je suis arrivé à Anderlecht, les adversaires ne faisaient pas attention à notre flanc droit. Je pouvais monter tant que je voulais. Maintenant, ils s’occupent plus de moi et ils laissent Sergio seul.

Amir, votre carte rouge contre OHL n’a pas facilité les choses.

C’est difficile d’en parler. Ma réaction n’était pas bonne (NDLR: il a donné un coup de coude), mais il (Sebastien Dewaest) ne m’a pas respecté non plus. Au Panama, vous ne trouverez pas une seule personne qui fait ça. Ça entraînerait une bagarre générale. Même ses équipiers lui en voudraient.

Sébastien a dévoilé qu’il vous a caressé les fesses.

Que dire à ce sujet? Il est comme ça, et je n’ai pas de respect pour lui. Le coach avait raison d’être fâché sur moi. J’ai abandonné l’équipe, alors qu’il nous fallait les trois points. Mais il comprenait aussi qu’un geste pareil (de Dewaest) ne fait pas partie de ma culture.

Pourtant, en Amérique centrale, il y a souvent des bagarres.

Oui, suite à des fautes, des coups ou des bousculades. Bien sûr qu’on a déjà souvent essayé de me provoquer, mais alors avec des paroles. Même quand on m’a fait des remarques parce que je suis Noir, je m’en fiche. Du moment qu’on ne me touche pas ainsi.

Cela ne vous arrivera plus?

Je l’espère. Mais maintenant, les adversaires savent ce qu’ils doivent faire pour réduire Anderlecht à dix.

Ce qui vous a également freiné, est votre infection par le Covid.

Oui, pendant la Gold Cup aux États-Unis en juillet. Je n’ai pas été malade – je n’ai rien ressenti – mais j’ai dû rester pendant deux semaines dans ma chambre d’hôtel et je n’ai pas pu m’entraîner.

Cela n’a jamais été dit, mais le Spartak Moscou a fait une offre pour vous à la mi-août.

Les clubs n’ont pas trouvé d’accord. J’ai dit à mon agent qu’il ne devait pas trop m’en parler tant que les clubs n’avaient pas d’accord.

Anderlecht ne voulait pas vous lâcher, vu le manque d’alternatives à votre poste.

Je comprends Anderlecht. Mais c’est normal que moi aussi, je pensais à un transfert. Quand on a eu une bonne saison, on veut profiter de l’intérêt pendant le mercato.

Anderlecht vous a promis de vous laisser partir en janvier ou juin 2022?

Non, il n’y a pas eu de promesse. Je ne crois pas que je partirai cet hiver. Je m’en irai le jour où il y aura une bonne offre et que toutes les parties tomberont d’accord. C’est comme ça que ça va dans le football. Le jet d’Anderlecht a Moscou ne m’a pas démotivé. Je veux tout faire pour terminer le plus haut possible. On en est capables.

Vous savez que le Spartak a finalement pris Maximiliano Caufriez de Saint-Trond pour trois millions? Quelques jours après son transfert, le président du Spartak disait déjà : «C’était peut-être une erreur.»

C’est fou, ça.

Entre-temps, Caufriez a quand même été titulaire onze fois, dont les deux victoires en Europa League contre Naples et le 1-1 contre Leicester. En championnat, le Spartak est 10e. Mais est-ce que la Russie est un pays pour vous? Vous auriez pu doubler ou tripler votre salaire, mais il y a parfois du racisme dans les stades et il peut y faire très froid.

Les réactions racistes, je n’y attache pas d’importance. Et j’aime bien le froid, j’ai connu la neige à New York. Mais en effet, ce n’était peut-être pas le bon moment pour partir…

Un autre aspect qui ne doit pas être évident à gérer à Anderlecht, ce sont les longs voyages vers le Panama pour vos matchs en équipe nationale.

Entre le Panama et Bruxelles, je passe 12 heures dans l’avion, sans oublier les heures d’attente aux aéroports. Il n’y a pas de vol direct, donc je dois aller via Madrid ou Amsterdam. Je vole en business class, mais je ne parviens presque pas à dormir. Avant le match à Saint-Trond, je n’avais pas fermé un œil la nuit, suite au décalage horaire. Donc je n’ai pas commencé le match. En plus de cela, la FIFA nous fait jouer 3 matchs par rassemblement. Ce n’est pas rien.

Vous étiez au Mondial 2018, où vous avez joué contre la Belgique (3-0). Vous êtes encore en course pour le Qatar 2022.

On est quatrième de notre poule, à égalité de points avec le troisième. Les trois premiers sont qualifiés directement, le quatrième doit passer via les barrages. Le pays rêve d’une nouvelle participation.

Il y a une communauté panaméenne à Bruxelles?

Pas que je sache, sinon mes compatriotes m’auraient déjà contacté. Hors du foot, on côtoie surtout les hispanophones Gomez et Magallan. Mais dans le vestiaire, je m’entends bien avec tout le monde. Hendrik (Van Crombrugge), Wes (Hoedt) et Colin (Coosemans) se débrouillent d’ailleurs aussi en espagnol. Vinnie? Non (rires). Lui, c’est tout en anglais.

De tous les joueurs de D1, vous êtes – avec le gardien Koffi – celui qui prie le plus ostensiblement : vous vous mettez à genoux juste avant le coup d’envoi et juste après.

Les deux choses les plus importantes dans ma vie sont ma famille et Dieu. J’ai pris l’habitude de dire merci pour ce qu’il me donne. Oui, même après une défaite. Il me donne l’opportunité d’en tirer des leçons et d’être meilleur le lendemain.