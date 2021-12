Serie A: saison terminée pour le Danois Simon Kjaer (AC Milan), opéré avec succès

Le défenseur central danois de l’AC Milan Simon Kjaer, qui s’est blessé mercredi contre le Genoa, a été opéré avec succès vendredi, a indiqué le club italien dans un communiqué, mais sa saison est d’ores et déjà terminée.

Kjaer a subi "une artroscopie du genou gauche pour reconstruire le ligament croisé antérieur et la réinsertion du ligament latéral interne. L’intervention a parfaitement réussi mais les délais de guérison sont estimés a six mois", précise le communiqué.

La saison du défenseur de 32 ans, qui a terminé au 18e rang du Ballon d’Or, est donc terminée, et le club devrait se mettre en quête d’un remplaçant lors du mercato hivernal.

Le Danois est sorti sur une civière lors de la victoire sur le terrain du Genoa mercredi en Serie A.

Milan, deuxième du championnat à un point du leader Naples, accueillera la Salernitana (20e et dernier) samedi puis Liverpool mardi en Ligue des champions, avec l’obligation de battre les Anglais et d’espérer un match nul entre l’Atlético de Madrid et Porto pour se qualifier pour les huitièmes de finale.