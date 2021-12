Mouscron : Cap Vin réitère sa formule « Drive vigne »

Le salon des 10, 11 et 12 décembre va être remplacé par une commande sur internet avec retrait fin janvier. - com

Comme l’an dernier, un "drive vigne" va être organisé: vous pourrez passer commande d’ici peu sur un site web en préparation.

La cuvée Cap Vin 2021 ne sera pas débouchée. Face aux nouvelles de plus en plus moroses que suscite le retour en force de la pandémie, c’est la mort dans l’âme que l’organisation a décidée qu’elle n’organiserait pas son salon pour la seconde année consécutive. "Des salons se sont tenus en novembre, ils se sont bien passés, et on a donc été tiraillés jusqu’au dernier moment mais il ne faut pas se leurrer: tout se referme progressivement… On s’est réunis en urgence, le week-end dernier, pour arriver à la conclusion qu’on ne se voyait pas faire venir une quinzaine de vignerons…", explique Yves Windal, l’un des organisateurs de Cap Vin.

Le rendez-vous important dans le calendrier hurlu n’est pas supprimé pour autant, il se réinvente une année de plus. C’est que l’équipe veut pouvoir remettre coûte que coûte un chèque à l’opération Cap 48! Elle va donc réitérer sa formule de "drive vigne" qui avait tout de même permis de remettre la somme de 10 000€, l’an dernier! "C’est le branle-bas de combat! Un site internet pour pouvoir passer commande va rapidement être mis en ligne. Il faut référencer les vins avec leur étiquette, c’est un travail fastidieux, mais cela devrait être prêt d’ici le 10 décembre, date à laquelle devait se tenir le salon au Centr’Expo. Il sera possible de passer commande durant un bon mois, jusqu’à la mi-janvier, pour un retrait fin janvier."

Le Domaine Gadenne en nouveauté, cette année

Si Cap Vin permet habituellement de faire le plein de liquoreux pour le foie gras, de Sauvignon pour accompagner vos coquilles Saint-Jacques et de Bordeaux pour la fondue, il ne sera donc pas possible, cette fois, de repeupler votre cave pour les fêtes de fin d’année. "Cela s’était quand même bien passé, l’année dernière. Cap Vin est connu pour recommander de bons vins, raison pour laquelle certains avaient dépensé plus de 1 000€! Pour des facilités logistiques, la vente se fera par caisses de 6 bouteilles et il n’y aura pas de panachage possible. Il y aura encore une belle diversité dont deux nouveaux vignerons: un Languedoc avec le Domaine des Cascades, et un vin de Savoie, le Domaine Paul Gadenne, qui nous a été recommandé. Chaque vigneron rétrocédera une partie de ses ventes tandis que nous conservons les sponsorings pour l’année prochaine, en espérant un retour à la normale", souffle M. Windal.

L’adresse du site internet vous sera communiquée ultérieurement.