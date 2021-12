Pro League: les supporters toujours admis dans les stades, mais sans boisson ni nourriture

Les supporters pourront toujours assister aux rencontres de football, moyennant le respect des mesures sanitaires (covid safe ticket et port du masque) mais les boissons et la nourriture dans les stades ne seront pas autorisées, demande la Pro League.

Le comité de concertation de vendredi, avancé en raison de la crise sanitaire, n’a pas décrété de huis clos pour les rencontres en extérieur, comme il l’a fait pour les sports en salle. Et n’imposant pas de jauge non plus. Cependant, la Pro League a demandé à ses clubs de ne pas autoriser de boissons ni de nourriture dans les stades pour pouvoir mieux appliquer la règle du port du masque. Depuis la semaine dernière, la règle du covid safe ticket est doublée de l’obligation du port du masque.

Plusieurs clubs ont relayé cette demande de la Pro League sur leur site et auprès leurs supporters. Celle-ci s’est réjouie dans un communiqué, publié ensuite, de pouvoir "maintenir la pleine capacité actuelle" et veut pouvoir démontrer avec les supporters qu’elle peut respecter "cette marque de confiance.".

"Il a été décidé que, pour le moment, une interdiction de manger et de boire s’appliquera dans les tribunes debout et assises. Il n’est permis de manger et de boire que lorsque les personnes sont assises à une table, comme le prescrivent les protocoles", a détaillé la Pro League alors que les joueurs et le staff porteront à nouveau, pour le moment, un masque sur le banc, avant et après le coup de sifflet, et inviteront les supporters à suivre leur exemple.