Lettre ouverte de la Pro League aux spectateurs: "C’est un cadeau de pouvoir aller au stade, portez votre masque"

La Pro League pousse un ouf de soulagement. Et demande ardemment aux spectateurs de respecter les règles.

Bien consciente d’avoir bénéficié d’une certaine largesse de la part du Codeco alors que les experts du GEMS recommandaient le retour au huis clos, la Pro League va pouvoir continuer à disputer son championnat avec des stades pleins.

L’organisation des clubs professionnels sait aussi que ses tribunes seront scrutées de près, alors que les spectateurs n’ont pas été exempts de tout reproche, ces derniers jours, malgré l’obligation de porter le masque en permanence en tribunes. On pense ici surtout aux blocs les plus "chauds" des enceintes belges, où l’on a constaté une large majorité de spectateurs non masqués, ce qui n’était pas forcément le cas ailleurs dans les stades.

Voilà pourquoi la Pro League publie une lettre ouverte aux spectateurs, pour leur demander de bel et bien porter le masque et de "montrer que le football se bat pour éradiquer au plus vite le Covid". Par ailleurs, il ne sera plus possible de manger ni boire en tribunes dans les stades. Enfin, joueurs et staff (sauf le T1) porteront un masque sur le banc également.